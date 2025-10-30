Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

Justice Surya Kant: कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत? जानिए उनके एक वकील से अब देश के नए CJI बनने तक का सफर

New CJI Justice Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. वह 24 नवंबर, 2025 को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:57 PM IST
Justice Surya Kant: कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत? जानिए उनके एक वकील से अब देश के नए CJI बनने तक का सफर

Who is Justice Surya Kant: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (Supreme Court Judge) जस्टिस सूर्यकांत को देश के नए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में नियुक्त किया है. वह 24 नवंबर, 2025 को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. दरअसल, देश के मौजूदा न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) यानी बीआर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 को खत्म होने जा रहा है.

इस दिन होंगे रिटायर
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जस्टिस सूर्यकांत को बधाई देते हुए उनके नए चीफ जस्टिस नियुक्त होने की जानकारी दी. जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक सीजेआई के पद पर नियुक्त रहेंगे और 65 वर्ष की आयु होने पर 09 फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे. ऐसे में आइए आज हम आपको इस लेख में जस्टिस सूर्यकांत के एक वकील से देश के नए सीजेआई बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं. 

ये भी पढ़ें: CBSE Final Date Sheet 2026: 10वीं-12वीं की फाइनल डेट शीट जारी, स्टूडेंट्स नोट कर लें पूरा शेड्यूल

जस्टिस सूर्यकांत एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था. उन्होंने स्कूलिंग हरियाणा के सरकारी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से बैचलर ऑफ लॉ (LLB) की पढ़ाई की. कानून की पढ़ाई के दौरान वे विश्वविद्यालय में टॉपर रहे और कई पुरस्कार और गोल्ड मेडल प्राप्त किए.

वकील से CJI बनने का सफर 
जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी वकालत करियर की शुरुआत 1984 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से की. इसके बाद 2000 में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए. 2001 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के जज बने. फिर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए. इसके बाद 24 मई, 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और अब 2025 में देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए चयनित हुए हैं. 

ये भी पढ़ें: Success Story: 49 की उम्र में इस मां ने रचा इतिहास, बेटी के साथ NEET में हासिल की सफलता, अब दोनों बनेंगी डॉक्टर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Justice Surya Kant

