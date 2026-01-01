राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं है मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, साये की तरह रहते हैं साथ, जानें कौन हैं ये

Who is Major Rishabh Singh Sambyal: सोशल मीडिया पर हर तरफ एक शख्स की काफी चर्चा हो रही है जिनका नाम मेजर ऋषभ सिंह संब्याल है. इंटरनेट पर इन दिनों इनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साये की तरह रहने के लिए मेजर ऋषभ सिंह को जाना जाता है. यहां तक कि इन्हें उनका बेटा भी माना जाता है. किसी भी पब्लिक प्लेस में राष्ट्रपति के साथ मेजर ऋषभ को खड़ा देख सकते हैं. इनकी जितनी भी वीडियो इंटरनेट पर है उन सभी में वो राष्ट्रपति द्रौपदी के साथ एक साये की तरह ही दिखते हैं. हमेशा मदद करते हुए या ख्याल रखते ही नजर आते हैं. इसलिए मेजर ऋषभ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं माना जाता है. आइए मेजर ऋषभ सिंह संब्याल कौन हैं? ये जान लेते हैं.

कदम-कदम पर देते हैं साथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एड-डि-कैम्प (ADC) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की काफी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मेजर ऋषभ को कभी बारिश में छाता पकड़ कर तो कभी राष्ट्रपति मुर्मू को रूमाल थमाते हुए देखा जाता है. इस तरह से ख्याल रखते हैं कि मानों वो उनके बेटे ही हो. राष्ट्रपति द्रौपदी भी मेजर ऋषभ को अपने बेटे जैसा मानती है.

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल?

जम्मू के रहने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल डोगरा परिवार से आते हैं. वर्तमान में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एड-डी-कैम्प (ADC) के रूप में तैनात हैं. इनका काम राष्ट्रपति के निजी सहायक के रूप में होता है. साल 2021 में भी ये काफी चर्चाओं में आए थे उस दौरान वो जाट रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर थे. उस साल उन्हें बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था. साल 2021 में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उनके द्वारा अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया था और इस वजह से ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

क्या-क्या होती है एक ADC की जिम्मेदारी?

एड-डि-कैम्प यानी एडीसी एक ऐसा पद है जिसे भारतीय सेना में अधिकारियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जिम्मेदारियों वाला माना जाता है. राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के निजी सहायक के तौर पर एक ADC काम करता है. हर समय इस पद पर तैनात ADC को सतर्क रहना होता है और अन्य प्रोटोकॉल को अपनाना होता है. राष्ट्रपति के ADC मेजर ऋषभ सिंह संब्याल है जिस वजह से वो हमेशा उनके साथ नजर आते हैं.

