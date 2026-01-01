Advertisement
trendingNow13060231
Hindi Newsशिक्षाराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं है मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, साये की तरह रहते हैं साथ, जानें कौन हैं ये

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं है मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, साये की तरह रहते हैं साथ, जानें कौन हैं ये

Who is Major Rishabh Singh Sambyal: सोशल मीडिया पर इन दिनों मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की चर्चाएं काफी हो रही है जिन्हें हर पल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ देखा जाता है. आखिर मेजर ऋषभ सिंह संब्याल कौन है? आइए जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं है मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, साये की तरह रहते हैं साथ, जानें कौन हैं ये

Who is Major Rishabh Singh Sambyal: सोशल मीडिया पर हर तरफ एक शख्स की काफी चर्चा हो रही है जिनका नाम मेजर ऋषभ सिंह संब्याल है. इंटरनेट पर इन दिनों इनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साये की तरह रहने के लिए मेजर ऋषभ सिंह को जाना जाता है. यहां तक कि इन्हें उनका बेटा भी माना जाता है. किसी भी पब्लिक प्लेस में राष्ट्रपति के साथ मेजर ऋषभ को खड़ा देख सकते हैं. इनकी जितनी भी वीडियो इंटरनेट पर है उन सभी में वो राष्ट्रपति द्रौपदी के साथ एक साये की तरह ही दिखते हैं. हमेशा मदद करते हुए या ख्याल रखते ही नजर आते हैं. इसलिए मेजर ऋषभ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेटे से कम नहीं माना जाता है. आइए मेजर ऋषभ सिंह संब्याल कौन हैं? ये जान लेते हैं.

कदम-कदम पर देते हैं साथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एड-डि-कैम्प (ADC) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल की काफी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मेजर ऋषभ को कभी बारिश में छाता पकड़ कर तो कभी राष्ट्रपति मुर्मू को रूमाल थमाते हुए देखा जाता है. इस तरह से ख्याल रखते हैं कि मानों वो उनके बेटे ही हो. राष्ट्रपति द्रौपदी भी मेजर ऋषभ को अपने बेटे जैसा मानती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल?

जम्मू के रहने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल डोगरा परिवार से आते हैं. वर्तमान में ये  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एड-डी-कैम्प (ADC) के रूप में तैनात हैं. इनका काम राष्ट्रपति के निजी सहायक के रूप में होता है. साल 2021 में भी ये काफी चर्चाओं में आए थे उस दौरान वो जाट रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर थे. उस साल उन्हें बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था. साल 2021 में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उनके द्वारा अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया था और इस वजह से ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

क्या-क्या होती है एक ADC की जिम्मेदारी?

एड-डि-कैम्प यानी एडीसी एक ऐसा पद है जिसे भारतीय सेना में अधिकारियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित जिम्मेदारियों वाला माना जाता है. राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के निजी सहायक के तौर पर एक ADC काम करता है. हर समय इस पद पर तैनात  ADC को सतर्क रहना होता है और अन्य प्रोटोकॉल को अपनाना होता है. राष्ट्रपति के ADC मेजर ऋषभ सिंह संब्याल है जिस वजह से वो हमेशा उनके साथ नजर आते हैं.

ये भी पढ़ें- V. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

india president draupadi murmu

Trending news

बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़