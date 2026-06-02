कौन हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम? जिसे बनाया गया CDS लेफ्टिनेंट जनरल; लंदन से ली है ये डिग्री

लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम भारत के नए सीडिएस नियुक्त किए गए हैं. किंग्स कॉलेज लंदन से MA और 40 साल से अधिक के सैन्य अनुभव वाले सुब्रमण्यम चीन-पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उन्होंने सेना में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं.
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भारतीय सशस्त्र बलों में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है. केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएम राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीटीएस) नियुक्त किया गया. जनरल अनिल चौहान ने सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत के तीसरे सीडीएस बने हैं. ये पद देश की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और रणनीतिक नेतृत्व के लिए बेहद जरुरी माना जाता है. सीडीएस बनने के साथ ही वह सैन्य मामलों और सीमावर्ती इलकों में काम करने का अनुभव उन्हें इस पद के लिए खास बनाता है. आइए जानते हैं उसके करियर के बारें में आखिर उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन के किस कॉलेज के किया है.
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम का शैक्षणिक रिकॉर्ड भी उतना ही शानदार है जितना उनका सैन्य करियर. उन्होंने पुणे स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल हासिल किया. इसके बाद उन्होंने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) से सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की डिग्री प्राप्त की. इसके अलावा उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल भी किया है. उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां युवाओं और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने वालों के लिए प्रेरणा मानी जाती हैं.
लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सैन्य रणनीतियों का विशेषज्ञ माना जाता है. उनका 40 वर्षों से अधिक का सैन्य अनुभव देश की दोनों संवेदनशील सीमाओं पर रहा है. उन्होंने पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. सेना में रहते हुए उन्होंने विभिन्न ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर काम किया, जिससे उन्हें सीमा सुरक्षा और सैन्य संचालन की गहरी समझ मिली. रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी यह विशेषज्ञता भारत की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाने में मदद करेगी. यही कारण है कि उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य पद के लिए चुना गया है.
सीडीएस बनने से पहले एनएस राजा सुब्रमण्यम कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह जुलाई 2025 तक भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे. इससे पहले उन्होंने लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने सेना की शक्तिशाली कोर और कई इन्फैंट्री फॉर्मेशन का नेतृत्व किया. प्रशासनिक सुधारों और सैन्य दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ श्रेणी में पुरस्कार भी मिल चुका है. उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता उन्हें भारतीय सेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों में शामिल करती है.
21 जुलाई 1962 को मुंबई में जन्मे एनएस राजा सुब्रमण्यम ने 14 दिसंबर 1985 को भारतीय सेना की प्रतिष्ठित गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन में कमीशन प्राप्त किया था. उन्होंने असम में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली. इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 17 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया. अपने लंबे सैन्य जीवन में उन्होंने चुनौतीपूर्ण इलाकों में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. अब देश के नए CDS के रूप में वह भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और संयुक्त सैन्य रणनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे.
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