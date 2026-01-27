Advertisement
UGC Act 2026 को काला कानून बता PCS अलंकार ने छोड़ी नौकरी, पहली बार में UPPSC क्रैक, जानें कौन हैं ये?

PCS officer Alankar Agnihotri Success Story: सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए यूजीसी एक्ट के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, आइए पीसीएस अलंकार के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:25 AM IST
PCS officer Alankar Agnihotri Success Story: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देने वाला केन्द्रीय सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने 13 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया था. नया विनियम, भेदभाव-रोधी नियमों का अद्यतन रूप हैं जो विनियम 2012 से लागू था. उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी के नए एक्ट से देशभर में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने वाले नए एक्ट को लेकर देशभर में घमासान जारी है. 15 जनवरी 2026 से भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू कर दिया गया है जिसके विरोध में कई खड़े हैं. उनमें से एक पीसीएस अफसर भी हैं जिन्होंने यूजीसी एक्ट को काला कानून बताकर नौकरी छोड़ दी है. पीसीएस अफसर बनने के लिए उन्होंने यूयूपीएसी परीक्षा दी और उसमें पहला रैंक भी हासिल किया था. आइए अलंकार अग्निहोत्री कौन हैं, जान लेते हैं.

कौन हैं PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री?

नए यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट (ADM) पोस्ट से नौकरी छोड़ दी है. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय IIT बीएचयू से बीटेक डिग्री हासिल की है. इसके बाद यहां से उन्होंने कानून की डिग्री के लिए लॉ की पढ़ाई भी की. कानपुर के रहने वाले अलंकार कई जिलों में डिप्टी कलेक्टर पद पर रह चुके हैं. लखनऊ में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर काम करने के बाद बरेली के सिटी में मजिस्ट्रेट पद पर थे.

पहली बार में सफलता

डिप्टी कलेक्टर से ADM पद तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी. साल 2019 में आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UUPSC) की पीसीएस परीक्षा को दी थी. राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा में उन्हें 15वीं रैंक हासिल हुई थी. यूयूपीएससी राज्य/प्रवर अधीनस्थ सर्विस एग्जाम में उन्हें पहली बार में सफलता मिली थी और 15वीं रैंक आई थी.

नए एक्ट के विरोध में पद छोड़ा

पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने नए यूजीसी के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज हैं. पद से इस्तीफे देने से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो किन दो कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं. नए यूजीसी नियम के विरोध और यूपी के प्रयागराज में हो रहे माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार भी कारण रहा.

क्या है यूजीसी का नया कानून?

केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव पर रोकथाम के लिए इक्वेलिटी एक्ट लागू किया है. देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस नए नियम को 15 जनवरी 2026 लागू किया गया है. ऐसे में ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को एक समानता से देखा जाएगा. समानता समिति में इन्हें शामिल किया गया है और हर 6 महीने में समिति को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसे यूजीसी को भेजना होगा.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

