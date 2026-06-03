कौन हैं एस. राधा चौहान? जिन्हें मिली CBSE के सबसे बड़े OSM विवाद की जांच, सीधे PM मोदी को करेंगी रिपोर्ट

CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम और टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने देशभर में शिक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बीच यह मामला संसद तक पहुंच गया. इसके बाद केंद्र सरकार ने CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया. इस समिति की कमान पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी एस. राधा चौहान को सौंपी गई है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और OSM विवाद की सच्चाई क्या निकलकर आती है.

कौन हैं एस. राधा चौहान?

एस. राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुकी हैं. प्रशासनिक सेवा में उनका लंबा और प्रभावशाली अनुभव रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं. वर्तमान में वह क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission-CBC) की चेयरपर्सन हैं. यह आयोग सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक सुधारों पर काम करता है. राधा चौहान को एक सख्त, निष्पक्ष और अनुभवी प्रशासक माना जाता है. उनकी पहचान ऐसे अधिकारी के रूप में रही है जो जटिल मामलों की गहराई तक जाकर जांच करने में सक्षम हैं.

सरकार ने उन्हीं को क्यों चुना?

CBSE का OSM विवाद केवल मूल्यांकन प्रणाली तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसमें टेंडर प्रक्रिया, वित्तीय नियमों और सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं. ऐसे में सरकार को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे प्रशासनिक नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं की गहरी समझ हो. राधा चौहान पहले DoPT की सचिव रह चुकी हैं और सरकारी खरीद नियमों तथा वित्तीय प्रक्रियाओं का व्यापक अनुभव रखती हैं. यही वजह है कि उन्हें इस जांच की जिम्मेदारी दी गई. माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में समिति बिना किसी दबाव के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और संबंधित तथ्यों को सामने लाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच समिति के पास क्या शक्तियां हैं?

कैबिनेट सचिवालय की ओर से गठित इस समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों, वित्तीय ऑडिटरों और अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता ले सकती है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि OSM सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं. समिति दस्तावेजों, अनुबंधों और तकनीकी प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेगी. रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है. शिक्षा जगत को अब इस जांच रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि इससे CBSE के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम को लेकर उठे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं.