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Success Story: भारत का 20 साल का इंतजार खत्म, CWG 2026 में शर्मिला ने जीता गोल्ड मेडल; कभी पति की हैवानियत की हुई थी शिकार; आज बनीं गोल्डन गर्ल

CWG 2026 Sharmila Dhankhar Success Story: भारत को करीब 20 साल के बाद गोल्ड मेडल जीताने वाली शर्मिला धनकड़ का सफलता तक पहुंचने का सफर उतना आसान नहीं था, कड़ी मेहनत, अभावों में बीता बचपन, व्हीलचेयर पर टिकी जिंदगी के साथ उन्होंने पति की हैवानियत तक का सामना किया. आइए शर्मिला धनकड़ की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:39 AM IST
Success Story: भारत का 20 साल का इंतजार खत्म, CWG 2026 में शर्मिला ने जीता गोल्ड मेडल; कभी पति की हैवानियत की हुई थी शिकार; आज बनीं गोल्डन गर्ल
Image Credit: Sharmila Dhankhar success story

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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