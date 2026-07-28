/Success Story: भारत का 20 साल का इंतजार खत्म, CWG 2026 में शर्मिला ने जीता गोल्ड मेडल; कभी पति की हैवानियत की हुई थी शिकार; आज बनीं गोल्डन गर्ल

CWG 2026 Sharmila Dhankhar Success Story: कहते हैं जिंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यूं न आ जाए, कभी उससे घबराकर हार नहीं माननी चाहिए. एक मजबूत इरादा और आगे बढ़ने के जुनून को हमेशा जिंदा रखना चाहिए जिससे जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है. संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा- 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' भी कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में खास भूमिका निभाता है जिसका एक उदाहरण भारत की गोल्डन गर्ल, शर्मिला धनकड़ हैं जिन्होंने बचपन से जवानी तक संघर्षों का सामना किया. पहले पति के अत्याचारों ने उन्हें तोड़कर रख दिया लेकिन जिंदगी में यूटर्न तब आया जब उन्होंने दूसरी शादी की और पति ने उनका हौसला बढ़ाया.