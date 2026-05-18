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साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर अब CBI के रडार पर, कौन हैं महाराष्ट्र के ‘M Sir’?

NEET पेपर लीक जांच में महाराष्ट्र के मशहूर केमिस्ट्री टीचर शिवराज मोटेगांवकर उर्फ ‘M Sir’ का नाम सामने आया है. जानिए कैसे एक किसान परिवार से निकले शिक्षक ने RCC Classes खड़ा किया और अब क्यों CBI की जांच के घेरे में हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 18, 2026, 03:18 PM IST
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साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर अब CBI के रडार पर, कौन हैं महाराष्ट्र के ‘M Sir’?

NEET पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं. अब इस केस में महाराष्ट्र की कोचिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम चर्चा में है. शिवराज मोटेगांवकर, जिन्हें छात्र ‘M Sir’ के नाम से जानते हैं, इन दिनों जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं. हजारों छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराने वाले इस शिक्षक की पहचान एक सफल एजुकेटर के रूप में रही है. लेकिन अब CBI उनसे कई दिनों से पूछताछ कर रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मशहूर केमिस्ट्री टीचर का नाम इस हाई-प्रोफाइल मामले में कैसे सामने आया?

कौन हैं महाराष्ट्र के ‘M Sir’?

शिवराज मोटेगांवकर महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं और कोचिंग जगत में ‘M Sir’ के नाम से मशहूर हैं. उनका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. शुरुआती दिनों में वह शहरभर में साइकिल से जाकर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे. 1990 के दशक के आखिर में उन्होंने किराए के एक छोटे कमरे से पढ़ाना शुरू किया, जहां शुरुआत में करीब 10 छात्र थे. धीरे-धीरे उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाने के अपने खास अंदाज से छात्रों का भरोसा जीता और एक मजबूत शिक्षण पहचान बनाई.

कैसे बना RCC Classes इतना बड़ा नाम?

शिवराज मोटेगांवकर ने बाद में RCC Classes यानी Renukai Career Center की शुरुआत की, जो आज महाराष्ट्र की बड़ी कोचिंग संस्थाओं में गिना जाता है. शुरुआत में वह खुद केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हाथ से नोट्स तैयार करते थे और छोटे बैच संभालते थे. अगले दो दशकों में RCC ने ‘लातूर पैटर्न’ के साथ तेजी से पहचान बनाई. आज संस्था लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर और कोल्हापुर जैसे शहरों में मौजूद है. अनुमान है कि हर साल करीब 40 हजार छात्र यहां NEET, JEE और CET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

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अब जांच एजेंसियों के रडार पर क्यों?

सोशल मीडिया पर 66 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत मौजूदगी रखने वाले ‘M Sir’ अब जांच के केंद्र में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक CBI उनकी कथित पेशेवर कड़ी की जांच कर रही है, जो गिरफ्तार किए गए रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से जुड़ी बताई जा रही है. कुलकर्णी पहले RCC Classes में पढ़ा चुके हैं. जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि दोनों के बीच पेशेवर संबंध क्या थे और क्या उसका कोई लिंक NEET पेपर लीक केस से जुड़ता है. फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां सभी पहलुओं को खंगाल रही हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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