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Hindi Newsशिक्षाग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल, IIM से पढ़ाई, कौन हैं सिबी जॉर्ज, जिन्होंने नॉर्वे की प्रेस को दिया करारा जवाब

ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल, IIM से पढ़ाई, कौन हैं सिबी जॉर्ज, जिन्होंने नॉर्वे की प्रेस को दिया करारा जवाब

Who is Sibi George: नॉर्वेजियन पत्रकार के साथ तीखी बहस के मामले में भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक सिबी जॉर्ज चर्चाओं में हैं. ये कौन हैं? कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? आइए सिबी जॉर्ज के एजुकेशन से लेकर करियर तक सब कुछ जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 04:37 PM IST
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sibi george education qualification
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Sibi George Education and Qualification: सोशल मीडिया पर इन दिनों वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सिबी जॉर्ज (Sibi George) चर्चा में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग द्वारा पूछे गए सवाल पर एक विवाद खड़ा हुआ है. हाल ही में नॉर्वे में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिबी जॉर्ज की एक विदेशी पत्रकार से बहस का वीडियो सामने आया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. ये ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा से जुड़ी हुई थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान एक पत्रकार ने भारत के लोकतंत्र, मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में सिबी जॉर्ज ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा. उनका जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि सिबी जॉर्ज कौन हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई, करियर कैसा रहा है?

कौन हैं सिबी जॉर्ज?

मूल रूप से केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले सिबी जॉर्ज वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) के पद पर कार्यरत हैं. इस भूमिका में वो पश्चिम एशिया, यूरोप और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालते हैं. वो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. इससे पहले वो भारत के कई देशों में राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं. अपने करियर के दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड, जापान, कुवैत, लिकटेंस्टीन, होली सी और मार्शल आइलैंड्स जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

कितने पढ़े-लिखें हैं सिबी जॉर्ज?

सिबी जॉर्ज की शिक्षा उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली रही हैं. उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो उनकी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन को दिखाता है. इसके अलावा उन्होंने काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM अहमदाबाद) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ट्रेनिंग भी ली है. वो 1993 में UPSC परीक्षा के जरिए भारतीय विदेश सेवा (IFS) में चयनित हुए थे. इसके बाद विदेश मंत्रालय में उनके शानदार कार्य के लिए उन्हें 2014 में MEA के SK Singh अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

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कई अहम भूमिका निभा चुके हैं जॉर्ज

सिबी जॉर्ज ने अपने करियर की शुरुआत मिस्र की राजधानी और अफ्रीका तथा अरब जगत का सबसे बड़ा महानगर काहिरा से की थी. इसके बाद वो कई विदेश में काम कर चुके हैं. उन्होंने इस्लामाबाद,  दोहा और वॉशिंगटन डी.सी. में भी काम का अनुभव लिया है. इन सभी देशों में उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक और कांसुलर मामलों की जिम्मेदारियों को संभाला है. इतना ही नहीं, उन्होंने तेहरान और रियाद में भी डिप्टी चीफ के तौर पर काम किया है. इन सबके अलावा वो नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में भी तैनात रहे और वहां कई अहम विभागों में काम किया है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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