जिस अफसर को मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक फैसले भी तेजी से बदल रहे हैं. नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के कुछ ही समय बाद एक ऐसा नाम सामने आया, जिसकी चर्चा चुनाव के दौरान भी खूब हुई थी. यह नाम है पूर्व आईएएस अधिकारी Dr सुब्रत गुप्ता का. चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की बड़ी जांच प्रक्रिया संभालने वाले इस अधिकारी को अब मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है. राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुब्रत गुप्ता कौन हैं और बंगाल चुनाव में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही?

कौन हैं सुब्रत गुप्ता?

डॉ. सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल कैडर के अनुभवी आईएएस अधिकारियों में गिने जाते हैं. वह 1990 बैच के अधिकारी रहे हैं और प्रशासनिक मामलों में लंबा अनुभव रखते हैं. अपने करियर के दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र स्तर पर कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. शासन, प्रशासन, चुनावी प्रक्रिया और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. रिटायरमेंट के बाद भी उनकी प्रशासनिक समझ और अनुभव की वजह से सरकारी संस्थाओं ने उन पर भरोसा जताया. यही वजह है कि हालिया चुनावों से पहले भी उन्हें बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

मुख्यमंत्री के सलाहकार कैसे बने?

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद डॉ. सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है. बंगाल के मुख्य सचिव राजेश पांडेय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. सरकार का मानना है कि उनका प्रशासनिक अनुभव नई सरकार को नीतिगत फैसलों, विभागीय समन्वय और शासन से जुड़े मामलों में मदद करेगा. इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में उनकी नियुक्ति चर्चा का विषय बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव में क्या थी ये बड़ी जिम्मेदारी?

विधानसभा चुनाव से पहले Election Commission of India ने डॉ. सुब्रत गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया था. उन्हें वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी. यह प्रक्रिया चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने के लिए चलाई गई थी. चुनाव आयोग उनके काम से संतुष्ट रहा, जिसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई. यही भूमिका उन्हें चुनावी प्रक्रिया का बेहद अहम चेहरा बना गई.

SIR प्रक्रिया क्यों बनी विवाद?

SIR प्रक्रिया बंगाल चुनाव का सबसे चर्चित और विवादित मुद्दा बनी रही. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के दौरान 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं को सत्यापन के बाद अयोग्य पाया गया, जबकि 60 लाख से ज्यादा नाम जांच के दायरे में रखे गए. All India Trinamool Congress ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को सूची से बाहर करने का आरोप लगाया. दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया. इस वजह से सुब्रत गुप्ता का नाम चुनावी बहस के केंद्र में बना रहा.

बंगाल की सत्ता में क्या बदला?

2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई. इसके साथ राज्य में 15 साल पुराना सत्ता समीकरण बदल गया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की शपथ ग्रहण में शपथ ली. इसी दौरान युवा आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया. नई सरकार अब प्रशासनिक टीम को नए ढंग से तैयार करती दिख रही है.