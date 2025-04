IIT और IIFT से पढ़ाई.. NTA और CBSE के रह चुके चेयरमैन, जानें कौन हैं UGC के अस्थाई अध्यक्ष विनीत जोशी

UGC Chairman: हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट (Higher Education Department) के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफसर मामीदला जगदीश कुमार के रिटायरमेंट होने के बाद डॉ. विनीत जोशी (Vineet Joshi) को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया गया है. बता दें, विनीत जोशी को अस्थायी रूप से यूजीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. स्थायी नियुक्ति होने तक वह इस पद पर रहेंगे.

UGC Updates:

Dr Vineet Joshi, Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, has been entrusted with the additional charge of Chairman, UGC, until further orders.

Dr Joshi, a 1992-batch IAS officer, has previously served as Chief Secretary of Manipur,…

— UGC INDIA (ugc_india) April 11, 2025