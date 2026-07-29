/5 बार सांसद... नेहरू से राजीव गांधी तक रहे कानून मंत्री; आखिर कौन थे AK Sen? जिसे CJI ने दिया खास सम्मान

भारत की न्यायपालिका और राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं, जिनका योगदान समय बीतने के बाद भी याद किया जाता है. ऐसा ही एक नाम है अशोक कुमार सेन (AK Sen) का. वे आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक कानून मंत्री रहने वाले नेता थे. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कई सरकारों में कानून मंत्री के रूप में काम किया. यही नहीं, वे लगातार चार लोकसभा चुनाव बिना हारे जीते और कुल पांच बार सांसद बने.
उनकी कानूनी प्रतिभा, संसदीय अनुभव और न्याय व्यवस्था में योगदान को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उनकी तस्वीर का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. आइए जानते हैं आखिर कौन थे AK Sen और क्यों आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है.
दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता AK Sen को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने विशेष स्मृति व्याख्यान और फोटो अनावरण समारोह आयोजित किया. इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उनकी तस्वीर का अनावरण किया. यह आयोजन केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था और कानून के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को सम्मान देने का अवसर भी था. AK Sen लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे. वकालत, न्यायिक व्यवस्था और संसद में उनके योगदान ने उन्हें देश के सबसे सम्मानित विधिवेत्ताओं में शामिल कर दिया.
अशोक कुमार सेन का जन्म 10 अक्टूबर 1913 को वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के एक प्रतिष्ठित बैद्य-ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता जिला मजिस्ट्रेट थे. शुरुआती शिक्षा ओडिशा के संबलपुर हाई स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और ग्रेज़ इन (Gray's Inn) से कानून की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 1943 में उन्होंने वरिष्ठ बैरिस्टर की बेटी अंजना दास से विवाह किया. उनके परिवार का कानून और प्रशासन से गहरा संबंध था. उनके छोटे भाई सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने और देश का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक कराने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है.
#WATCH | The Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and Senior Advocate Harish Salve unveiled a photograph in the memory of late Senior Advocate AK Sen on the ceremony of Late Senior Advocate A.K. Sen lecture and photograph unveiling ceremony organised by the Supreme Court Bar… pic.twitter.com/DqAgaTa5vw
— ANI (@ANI) July 29, 2026
विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद AK Sen भारत लौटे और सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध सिटी कॉलेज में कानून पढ़ाना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत शुरू की. उनकी कानूनी समझ और तर्क क्षमता इतनी मजबूत थी कि महज पांच साल के भीतर वे हाईकोर्ट के सबसे चर्चित और सफल वकीलों में गिने जाने लगे. उन्होंने वाणिज्यिक कानून (Commercial Law) पर एक पुस्तक भी लिखी और देश की सबसे पुरानी कानूनी पत्रिकाओं में शामिल Calcutta Law Journal के संपादक भी रहे. लगभग दस वर्षों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और कानूनी पेशे में नई पहचान बनाई.
AK Sen की कानूनी प्रतिभा ने तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय का ध्यान खींचा. उन्होंने उनकी सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की. नेहरू ने उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया. वर्ष 1957 में उन्होंने उत्तर-पश्चिम कोलकाता सीट से चुनाव लड़ा, जिसे कम्युनिस्टों का मजबूत गढ़ माना जाता था. इसके बावजूद उन्होंने एक लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की. वे 1957 से 1977 तक लगातार लोकसभा सांसद रहे और बाद में 1980 से 1987 तक फिर सांसद बने. खास बात यह रही कि वे लगातार चार लोकसभा चुनाव बिना हारे जीते और कुल पांच बार संसद पहुंचे.
AK Sen को 1957 में पहली बार नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग समय में संचार, इस्पात और खान मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालीं. वे कुल पांच बार केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान कानून मंत्री के रूप में रही. उन्होंने नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर तक कानून मंत्रालय में अहम भूमिका निभाई. इसी वजह से उनके नाम आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक कानून मंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है. राजीव गांधी सरकार में उनका अंतिम कार्यकाल 1987 तक चला. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की हार का कारण पार्टी का "आत्म-भ्रम" भी था.
AK Sen ने केवल कानून और राजनीति में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. वे कई बार संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य देशों में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए. बाद में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया और अप्रैल 1996 तक उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई. वे दुर्लभ कानूनी पुस्तकों से भरी अपनी विशाल निजी लाइब्रेरी के लिए भी प्रसिद्ध थे. सितंबर 1996 में उनका निधन हो गया. उनके परिवार में पत्नी अंजना, चार बच्चे और सात पोते-पोतियां थे. आज, दशकों बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सम्मान इस बात का प्रमाण है कि AK Sen का योगदान भारतीय न्याय व्यवस्था, वकालत और संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.