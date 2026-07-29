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5 बार सांसद... नेहरू से राजीव गांधी तक रहे कानून मंत्री; आखिर कौन थे AK Sen? जिसे CJI ने दिया खास सम्मान

भारत के सबसे लंबे समय तक कानून मंत्री रहे अशोक कुमार सेन (AK Sen) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि दी. जानिए उनकी शिक्षा, वकालत, राजनीति और कानून मंत्री के रूप में उनके ऐतिहासिक योगदान की पूरी स्टोरी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 29, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:37 PM IST
5 बार सांसद... नेहरू से राजीव गांधी तक रहे कानून मंत्री; आखिर कौन थे AK Sen? जिसे CJI ने दिया खास सम्मान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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