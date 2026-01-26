Advertisement
देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन थे? आज भी IAS-IPS ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है उनकी किताब

Country First Republic Day Planning Officer: देश का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को मनाया गया था. क्या आप जानते हैं, देश के पहले गणतंत्र दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित करने वाले अफसर कौन थे? आइए हम आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:03 PM IST
India's First Republic Day Planning Officer: सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को पूरे देश में 77वें गणतंत्र दिवस के त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी हर साल की तरह इस साल भी भव्य गणतंत्र दिवस परेड और समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ. आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि देश में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को मनाया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन थे, जिनकी किताब आज भी IAS-IPS ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार पढ़ते हैं? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं. 

कौन थे NR पिल्लई?
देश से अंग्रेजों को खदेड़ने और आजादी के कुछ ही समय बात, जब भारत 26 जनवरी, 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, तब इस ऐतिहासिक दिन के प्लानिंग और आयोजन का जिम्मा एक बहुत ही विश्वसनीय सिविल सेवक, 'एनआर पिल्लई' (NR Pillai) को सौंपा गया, जो देश के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के पहले प्रधानमंत्री 'पंडित जवाहरलाल नेहरू' के सबसे करीबी प्रशासनिक सहयोगियों (Administrative Associates) में से एक थे.

डोमिनियन स्थिति से पूर्ण गणराज्य
जब देश ने डोमिनियन स्थिति से पूर्ण गणराज्य की ओर कदम बढ़ाया, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग और देखरेख का पूरा जिम्मा पिल्लई को सौंप दिया. एनआर पिल्लई उस समय एक ऐसे ऑफिसर थे, जिन्हें अधिकारियों के बीच 'सुपर ऑफिसर' के रूप में जाना जाता था. उस समय ऑफिसर पल्लई ने पहले गणतंत्र दिवस को लेकर हर छोटी से बड़ी बातों का बारीकी से ध्यान रखा. गणतंत्र दिवस के दिन पिल्लई प्रोटोकॉल, कॉर्डिनेशन और टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए जिम्मेदार थे. उस दिन बैठने की व्यवस्था से शपथ ग्रहण समारोह और ब्रिटिश गवर्नर जनरल से भारतीय राष्ट्रपति को सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण (Symbolic Transfer) तक, हर छोटी से छोटी बात उनकी देखरेख में हुई.

ये भी पढ़ें: Republic Day Quiz 2026: दुश्मन बना मेहमान... क्या आप जानते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब बना था चीफ गेस्ट?

फ्रांस में एंबेसडर के रूप में किया काम
26 जनवरी, 1950 को पिल्लई केंद्रीय 'कंट्रोल रूम' के हेड के रूप में कार्यरत थे. वहीं, पिल्लई की दमदार प्लानिंग का परिणाम रहा कि गणतंत्र दिवस के दिन उनके नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ. वहीं, साल 1953 में पिल्लई पद से रिटायर हो गए. हालांकि,  वो सरकार की सेवा में बने रहे और योजना आयोग में शामिल हुए. बाद में उन्होंने फ्रांस में भारत के एक एंबेसडर के रूप में कार्य किया.  

लंदन से पास की ICS
एनआर पिल्लई का जन्म 1898 में त्रावणकोर (Travancore) के एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिनके संबंध शाही परिवार से थे. उन्होंने लंदन में आयोजित भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में सफलता हासिल की, जो उस समय किसी भारतीय के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी. देश की स्वतंत्रता के बाद पिल्लई ने मंत्रिमंडल के कामकाज, सरकारी विभागों के बीच कार्यवाही के साथ प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सचिवों के बीच अधिकार संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.  वहीं, 31 मार्च, 1992 को 93 वर्ष की आयु में इंग्लैंड में उनका निधन हो गया. 

'स्वतंत्र भारत में सिविल सेवक'
पिल्लई स्वभाव से शांत और बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे. देश की सेवा के साथ उन्होंने एक 'स्वतंत्र भारत में सिविल सेवक' नामक पुस्तक लिखी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन  (LBSNAA) में आज भी ट्रेनिंग के दौरान चुनिंदा IAS और IPS अधिकारियों द्वारा पढ़ा जाता है. अपनी पुस्तक में पिल्लई ने प्रशासन के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है. एनआर पिल्लई देश के एक ऐसे सिविल सेवक थे, जिन्होंने चुपचाप संवैधानिक कानूनों को भारतीय राज्यों के प्रशासन में लागू किया. 

ये भी पढ़ें: Padma Awards 2026: कौन हैं अंके गौड़ा? जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बनाई खास पहचान, पद्म श्री से होंगे सम्मानित

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

