पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. शुरुआत में इसे एक दुखद ट्रैकिंग हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया. आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची. दोनों की इसी साल शादी होने वाली थी और परिवार भव्य तैयारियों में जुटा था. राजस्थान में करोड़ों रुपये का वेडिंग वेन्यू बुक किया जा चुका था और मेहमानों के लिए प्राइवेट विमानों की व्यवस्था भी की गई थी.
दरअसल, ऐसे में एक सफल युवा कारोबारी की मौत और उसके पीछे सामने आई कथित साजिश ने सभी को हैरान कर दिया है. आखिर कौन थे केतन अग्रवाल और कैसे उनकी जिंदगी एक ट्रैकिंग ट्रिप पर खत्म हो गई?
केतन अग्रवाल बेहद शिक्षित और सफल युवा व्यापारी थे. उन्होंने अमेरिका के बाबसन एफ.डब्ल्यू. ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी. इसके अलावा उन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था. वह पुणे की रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप के निदेशक और सीएमओ थे.
18 जून को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे. शुरुआती जानकारी में बताया गया कि फोटो खिंचवाते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए. घटना के बाद सिया ने भी पुलिस को यही कहानी बताई थी. पहली नजर में यह एक सामान्य हादसा लग रहा था, इसलिए मामले ने ज्यादा संदेह पैदा नहीं किया. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई ऐसी जानकारियां मिलीं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए. पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी.
वहीं, आरोप है कि सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया और बाद में इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है.
इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और दोनों की शादी इसी साल होने वाली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवारों ने राजस्थान में लगभग 17 करोड़ रुपये में एक भव्य पैलेस बुक किया था. शादी को यादगार बनाने के लिए मेहमानों के आने-जाने हेतु दो प्राइवेट विमान तक तय किए गए थे. यानी दोनों परिवार बड़े स्तर पर शादी की तैयारियों में जुटे थे. ऐसे समय में हत्या के आरोपों ने सभी को हैरान कर दिया. पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन के बीच रिश्ते थे और इसी वजह से कथित तौर पर यह साजिश रची गई.
हालांकि, मामले की पूरी सच्चाई अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक खुशहाल शादी की तैयारी अचानक एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में बदल गई.