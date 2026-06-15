मुगल इतिहास में कई बादशाह, सेनापति और योद्धा हुए, लेकिन कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिसने पर्दे के पीछे रहकर सत्ता की दिशा तय की. माहम अंगा ऐसा ही एक नाम है. वह केवल सम्राट अकबर की धाय मां नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसी भी आया जब उनकी सलाह और प्रभाव मुगल दरवार की राजनीति को प्रभावित करने लगा. अकबर उन्हें अपनी मां जैसी सम्मान देता था
मुगल इतिहास में कई बादशाह, सेनापति और योद्धा हुए, लेकिन कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सत्ता की दिशा तय की. माहम अंगा ऐसा ही एक नाम है. वह केवल सम्राट अकबर की धाय मां नहीं थीं, बल्कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी सलाह और प्रभाव मुगल दरबार की राजनीति को प्रभावित करने लगा. अकबर उन्हें अपनी मां जैसा सम्मान देता था और यही रिश्ता आगे चलकर उन्हें सत्ता के बेहद करीब ले गया. बैरम खां जैसे शक्तिशाली संरक्षक को हटाने से लेकर अपने बेटे आदम खां को ऊंचे पद तक पहुंचाने की कोशिशों तक, माहम अंगा का जीवन सत्ता, महत्वाकांक्षा, प्रेम और त्रासदी की कहानी है. आइए जानते हैं उस महिला की कहानी, जिसे मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता है.
माहम अंगा हुमायूं के शाही परिवार से जुड़ी हुई थीं. जब साल 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ, तब उन्हें उसकी धाय मां बनाया गया. मुगल परंपरा में धाय मां का स्थान बेहद सम्मानजनक माना जाता था. वह केवल बच्चे की देखभाल नहीं करती थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व और संस्कारों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी. अकबर का बचपन माहम अंगा की देखरेख में बीता और इसी कारण दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया. इतिहासकार अबुल फ़ज़ल ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अकबरनामा' में माहम अंगा को अकबर के सबसे करीबी लोगों में शामिल बताया है.
1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय उसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी. शासन की वास्तविक कमान बैरम खां के हाथों में थी. धीरे-धीरे माहम अंगा ने दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी. अकबर का उन पर गहरा विश्वास था, जिसका फायदा उन्हें राजनीतिक रूप से भी मिला. कई इतिहासकार मानते हैं कि अकबर और बैरम खां के बीच बढ़ती दूरी में माहम अंगा की भूमिका रही. उन्होंने युवा अकबर को यह भरोसा दिलाया कि अब वह स्वयं शासन संभालने में सक्षम है. इसी प्रक्रिया ने उन्हें सत्ता के केंद्र तक पहुंचा दिया.
बैरम खां अकबर के संरक्षक और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे. लेकिन दरबार के कई लोग उनकी बढ़ती ताकत से असहज थे. माहम अंगा भी उन लोगों में शामिल थीं जो बैरम खां का प्रभाव कम करना चाहती थीं. लगातार राजनीतिक प्रयासों के बाद 1560 में अकबर ने बैरम खां को पद से हटा दिया. इसके बाद कुछ समय तक माहम अंगा और उनके समर्थकों का प्रभाव तेजी से बढ़ा. इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक Akbar the Great Mogul में लिखा है कि बैरम खां की विदाई के बाद माहम अंगा दरबार की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई थीं.
बैरम खां के हटने के बाद का समय कुछ इतिहासकारों ने 'स्त्री-प्रधान शासन' के रूप में वर्णित किया है. इस दौरान माहम अंगा, जीजी अंगा और शाही हरम की अन्य महिलाओं का प्रभाव बढ़ गया था. प्रशासनिक नियुक्तियों और राजनीतिक फैसलों में उनकी राय को महत्व दिया जाने लगा. हालांकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि शासन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि माहम अंगा का प्रभाव सामान्य दरबारी महिलाओं से कहीं अधिक था. उन्होंने यह साबित किया कि उस दौर में भी महिलाएं सत्ता के समीकरण बदल सकती थीं.
माहम अंगा का पुत्र आदम खां अकबर का दूध-भाई था. मां चाहती थीं कि वह साम्राज्य में ऊंचे पद पर पहुंचे. अकबर ने भी उसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दीं. 1561 में मालवा अभियान के दौरान उसे सेना का नेतृत्व सौंपा गया. युद्ध में सफलता मिलने के बावजूद उस पर लूटपाट और क्रूरता के आरोप लगे. अकबर उसके व्यवहार से नाराज हो गया और उसे वापस बुला लिया. यह घटना दिखाती है कि अकबर व्यक्तिगत रिश्तों और शासन के बीच अंतर करना सीख चुका था. माहम अंगा की महत्वाकांक्षाएं यहीं से चुनौतियों का सामना करने लगीं.
1562 में अकबर ने अपने भरोसेमंद शम्सुद्दीन अतगा खां को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिया. यह फैसला आदम खां को पसंद नहीं आया. गुस्से में उसने दरबार में ही अतगा खां की हत्या कर दी. अकबर इस घटना से बेहद क्रोधित हुआ और उसने आदम खां को आगरा किले की दीवार से नीचे फेंकने का आदेश दिया. पहली बार में उसकी मौत नहीं हुई, इसलिए दोबारा नीचे फेंका गया. बेटे की मौत ने माहम अंगा को अंदर से तोड़ दिया. कहा जाता है कि लगभग 40 दिन बाद, 25 जून 1562 को उनका भी निधन हो गया. हालांकि उनका अंत दुखद रहा, लेकिन इतिहास में माहम अंगा एक ऐसी महिला के रूप में याद की जाती हैं, जिन्होंने अकबर के शुरुआती शासनकाल और मुगल राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा.