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कौन थे कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन, जिनके लिए भारत में 13 जुलाई को मनाया जाएगा शोक?

Qatar Former Emir Sheikh Hamad Death: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा की मृत्यु 74 साल की उम्र में हुई थी. उनके निधन के बाद भारत ने 13 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है. आइए जानते हैं अमीर शेख हमद बिन के निधन पर क्यों शोक मनाया जा रहा है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:38 AM IST
कौन थे कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन, जिनके लिए भारत में 13 जुलाई को मनाया जाएगा शोक?
Image Credit: Qatar Former Emir Sheikh Hamad DeathSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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