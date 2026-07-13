/कौन थे कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन, जिनके लिए भारत में 13 जुलाई को मनाया जाएगा शोक?

Qatar Former Emir Sheikh Hamad Death: शेख हमद के नेतृत्व में कतर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. वैश्विक मीडिया नेटवर्क अल जजीरा को नई पहचान मिली और कतर ने खेल, कूटनीति तथा निवेश के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी. उनके कार्यकाल में ही कतर को फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी का अधिकार मिला, जिसने देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और बढ़ाया. कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने शिक्षा से लेकर कच्चे तेल की खोज में बड़ा योगदान रहा है. उनके निधन के बाद भारत सरकार ने 13 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है.