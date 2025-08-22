Weather Woman of India: कौन थी 'वेदर वुमन ऑफ इंडिया' अन्ना मणि? जिनकी वजह से आज आपको मिलती है मौसम की सटीक जानकारी

India Weather Woman: आज के समय में कल का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या आसमान साफ रहेगा, हवा की दिशा में बदलाव हो या तापमान में उतार-चढ़ाव. इन सभी की जानकारी और जुड़े अपडेट लोगों को कुछ ही पलों में मिल जाती है. वहीं, भारत मौसम से जुड़ी जानकारियों को देने में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है. आज के समय में इन तकनीकों ने लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया दिया, लेकिन यह तकनीक वैज्ञानिकों के सालों की मेहनत और रिसर्च का परिणाम है. इसमें प्रमुख भूमिका एक महिला वैज्ञानिक की थी, जिनका नाम अन्ना मणि था. अन्ना मणि को 'वेदर वुमन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है. उनकी सालों की मेहनत, रिसर्च, दूरदृष्टि, समर्पण और विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के कारण ही आज भारत में सटीक मौसम का पूर्वानुमान संभव हो पाया है. आइए हम आपको उनकी जयंती के उपलक्ष में उनके जीवन और बहुमूल्य योगदान के बारे में बताते हैं.

अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त, 1918 में केरल (पहले त्रावणकोर) में हुआ था. बचपन से ही अन्ना को किताबों से काफी लगाव था. उन्हें पढ़ना और नई जानकारियों को इकट्ठा करने में गहरी रुचि थी. यही कारण था कि उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में अपने नजदीक के सार्वजनिक लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ ली थी. शुरुआती पढ़ाई केरल से ही करने के बाद अन्ना ने विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट साइंस में की और फिर प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास से फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की.

लेखक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की विज्ञान इतिहासकार आभा सूर 'एन अप्रिशिएसन ऑफ अन्ना मणि' में लिखती हैं, "अन्ना डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका. इसलिए उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, क्योंकि वो इस विषय में काफी अच्छी थी. अन्ना मणि ने मद्रास (अब चेन्नई) के प्रेसीडेंसी कॉलेज में फिजिक्स में ऑनर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया. 1940 में, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के एक साल बाद, अन्ना मणि को भारतीय विज्ञान संस्थान में फिजिक्स में शोध करने के लिए स्कॉलरशिप मिली. मौसम विज्ञानी सी.आर. श्रीधरन ने मणि पर अपने एक निबंध में लिखा था, "मणि ने इस अवसर का लाभ उठाया और एक सैन्य जहाज पर सवार होकर ब्रिटेन की यात्रा की."

विदेश में अध्ययन करने के लिए सरकारी स्कॉलरशिप प्राप्त करने से पहले अगले पांच साल भारतीय विज्ञान संस्थान में नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन की लैबोरेट्री में हीरे के गुणों का अध्ययन करने में बिताए थे. आभा सूर 'एन अप्रिशिएसन ऑफ अन्ना मणि' में लिखती हैं, "अन्ना मणि प्रयोगशाला में लंबे समय तक काम करती थीं, कभी-कभी रात भर भी काम करती थीं."

आभा सूर लिखती हैं, "अन्ना मणि को वह पीएचडी उपाधि कभी नहीं दी गई जिसकी वह हकदार थीं. मद्रास विश्वविद्यालय, जो उस समय भारतीय विज्ञान संस्थान में किए गए कार्यों के लिए औपचारिक रूप से उपाधियां प्रदान करता था, ने दावा किया कि अन्ना मणि के पास एमएससी की डिग्री नहीं है और इसलिए उन्हें पीएचडी प्रदान नहीं की जा सकती. उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि अन्ना मणि ने भौतिकी और रसायन विज्ञान में सम्मान के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की थी और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के आधार पर भारतीय विज्ञान संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त की थी."

'एन अप्रिशिएसन ऑफ अन्ना मणि' में इस बात का जिक्र है कि "अन्ना मणि को इस अन्यायपूर्ण घटना से कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएचडी की डिग्री न होने से उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा." इसके बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज, लंदन में फिजिक्स की पढ़ाई के लिए राह पकड़ी, लेकिन यहां उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मौसम विभाग की ओर उनके रुख को बदल दिया. असल में यह स्कॉलरशिप भौतिकी के अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि मौसम संबंधी उपकरणों के अध्ययन के लिए थी. जब वह लंदन पहुंची थीं, तो वहां एकमात्र उपलब्ध इंटर्नशिप मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में थी.

अन्ना मणि ने इसे भी एक अवसर की तरह लिया और आगे चलकर मौसम विज्ञान के इसी क्षेत्र में खुद की पहचान बनाई. अन्ना मणि 1948 में स्वतंत्र भारत लौट आईं और पुणे स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में शामिल हो गईं. विभाग में, अन्ना मणि विकिरण उपकरणों के निर्माण की प्रभारी थीं. लगभग 30 साल के अपने करियर में, उन्होंने वायुमंडलीय ओजोन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उपकरण तुलनाओं की जरूरत और मौसम संबंधी उपकरणों के राष्ट्रीय मानकीकरण जैसे विषयों पर कई रिसर्च पेपर प्रकाशित किए.

ओजोन को लेकर रिसर्च क्षेत्र में उनकी उपलब्धि बड़ी थी. उन्होंने एक उपकरण बनाया, जिसे ओजोन सांड कहते हैं. 1976 में वे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की उप महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं. इसके बाद, वे तीन साल के लिए रमन अनुसंधान संस्थान में अतिथि प्राध्यापक के रूप में लौटीं. अन्ना मणि का योगदान भारतीय मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया. अन्ना मणि की सफलता की कहानी एक ऐसी कहानी है, जिसकी बहुत कम लोग जानते हैं. वहीं, मणि का साल 2001 में केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में निधन हो गया.

इनपुट - आईएएनएस के साथ

