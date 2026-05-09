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Hindi Newsशिक्षाआर्य और द्रविड़ आखिर कितने अलग थे? जानिए क्यों दक्षिण भारत की राजनीति में आज भी गूंजता है यह मुद्दा

आर्य और द्रविड़ आखिर कितने अलग थे? जानिए क्यों दक्षिण भारत की राजनीति में आज भी गूंजता है यह मुद्दा

तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ शब्द सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन है. जानिए द्रविड़ कौन थे, आर्य-द्रविड़ बहस क्या है और कैसे इस पहचान ने दक्षिण भारत की राजनीति को बदल दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 04:39 PM IST
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आर्य और द्रविड़ आखिर कितने अलग थे? जानिए क्यों दक्षिण भारत की राजनीति में आज भी गूंजता है यह मुद्दा

तमिलनाडु में द्रविड़ शब्द सिर्फ एक जातीय या ऐतिहासिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीति, भाषा, संस्कृति और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका है. दक्षिण भारत के सार्वजनिक जीवन में यह शब्द हर जगह दिखाई देता है. चाहे चुनावी भाषण हों, सामाजिक आंदोलन हों या राजनीतिक पार्टियों के नाम, द्रविड़ पहचान का प्रभाव साफ नजर आता है. Dravida Munnetra Kazhagam और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam जैसी पार्टियों ने इस पहचान को राजनीतिक ताकत में बदल दिया. यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए द्रविड़ शब्द को समझना जरूरी माना जाता है.

क्या था आर्य-द्रविड़ अंतर?

इतिहासकारों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों के बीच आर्य और द्रविड़ पहचान को लेकर अलग-अलग राय रही है. पारंपरिक तौर पर सबसे बड़ा अंतर भाषा के आधार पर माना गया. आर्यों को आमतौर पर इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार से जोड़ा गया, जिसमें संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और बंगाली जैसी भाषाएं शामिल हैं. वहीं द्रविड़ पहचान को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं से जोड़ा गया. दक्षिण भारत में खासकर तमिल भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान और गौरव का प्रतीक मानी जाती है. यही भाषा आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन का आधार भी बनी.

क्या कहता है इतिहास?

पुराने ऐतिहासिक सिद्धांतों, खासकर Aryan Migration Theory के अनुसार इंडो-यूरोपियन भाषा बोलने वाले समूह करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे. वहीं द्रविड़ों को लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के पुराने निवासियों के रूप में देखा गया. हालांकि आधुनिक डीएनए रिसर्च और पुरातात्विक अध्ययनों ने आर्य-द्रविड़ के स्पष्ट नस्लीय विभाजन पर कई सवाल खड़े किए हैं. आज कई विद्वान मानते हैं कि भारत की आबादी हजारों सालों में अलग-अलग समुदायों के मेल-जोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से विकसित हुई है.

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कैसे बनी राजनीतिक ताकत?

द्रविड़ पहचान को राजनीतिक ताकत बनाने का श्रेय काफी हद तक Periyar E. V. Ramasamy को दिया जाता है. 20वीं सदी में उनके आत्म-सम्मान आंदोलन ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई. बाद में हिंदी विरोधी आंदोलनों ने इस पहचान को और मजबूत किया. 1960 के दशक में डीएमके जैसी पार्टियां हिंदी थोपे जाने के विरोध के जरिए बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरीं. सामाजिक न्याय, आरक्षण और क्षेत्रीय पहचान आज भी द्रविड़ राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा दी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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