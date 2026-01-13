Republic Day Parades 2026: गणतंत्र दिवस पर कौन थे पहले चीफ गेस्ट? जानें 1950 से लेकर अब तक के मेहमानों की लिस्ट

Advertisement
Republic Day Parade Chief Guest 2026: हर साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि की उपस्थिति खास मानी जाती है. 1950 से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर 1950 से अब तक कौन-कौन चीफ गेस्ट आए हैं, आइए मेहमानों की लिस्ट देखते हैं.

Jan 13, 2026
Republic Day Parade Chief Guest 2026: हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था जिस वजह से देश में ये दिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ (राजपथ) पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है. इस बार का 77 वां गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन का समारोह नहीं होगा बल्कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच गहराते रिश्तों की नई इबारत लिखेगा. गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए हर साल भारत की ओर से विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और उनकी उपस्थिति अक्सर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है. इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट कौन होंगे? आइए इसके अलावा 1950 से लेकर अब तक के चीफ गेस्ट की लिस्ट देखते हैं.

1950 से अब तक के गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमानों की लिस्ट?

साल मुख्य अतिथि देश
1950 राष्ट्रपति सुकर्णो   इंडोनेशिया
1951 राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह नेपाल 
1952 कोई निमंत्रण नहीं  
1953 कोई निमंत्रण नहीं  
1954 राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक  भूटान 
1955 गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद पाकिस्तान
1956 आर ए बटलर; कोटारो तनाका  यूनाइटेड किंगडम; जापान
1957 मार्शल जॉर्जी झूकोव सोवियत संघ 
1958 मार्शल ये जियानयिंग चीन 
1959 ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग (प्रिंस फिलिप)  यूनाइटेड किंगडम
1960 राष्ट्रपति क्लिमेंट वोरोशिलोव  सोवियत संघ 
1961 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सोवियत संघ
1962 पीएम विग्गो कैम्पमैन डेनमार्क
1963 राजा नोरोडोम सिहानुक कंबोडिया
1964  चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लॉर्ड लुई माउंटबेटन  यूनाइटेड किंगडम
1965 खाद्य एवं कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद  पाकिस्तान 
1966 कोई निमंत्रण नहीं  
1967 राजा मोहम्मद ज़ाहिर शाह  अफगानिस्तान 
1968 पीएम एलेक्सी कोश्यिन; राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो यूएसएसआर  एसएफआर यूगोस्लाविया
1969 पीएम टोडर जिवकोव  बुल्गारिया
1970 किंग बाउडौइन बेल्जियम  बेल्जियम
1971 राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे तंजानिया
1972 पीएम सिवसागर रामगुलाम  मॉरीशस
1973 राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको   जैरे
1974  राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो; पीएम सिरिमावो भंडारनायके  एसएफआर यूगोस्लाविया; श्रीलंका
1975 राष्ट्रपति केनेथ कौंडा   जाम्बिया
1976 प्रधान मंत्री जैक्स शिराक  फ्रांस 
1977 प्रथम सचिव एडवर्ड गिरेक पोलैंड 
1978 राष्ट्रपति पैट्रिक हिलेरी  आयरलैंड 
1979 पीएम मैल्कम फ़्रेज़र  ऑस्ट्रेलिया 
1980 राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डी'एस्टाइंग  फ्रांस
1981 राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिलो   मेक्सिको 
1982 किंग जुआन कार्लोस प्रथम स्पेन 
1983 राष्ट्रपति शेहु शगारी नाइजीरिया 
1984 राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक भूटान 
1985 राष्ट्रपति राउल अल्फोन्सिन  अर्जेंटीना
1986 प्रधान मंत्री एंड्रियास पापंड्रेउ ग्रीस
1987 राष्ट्रपति एलन गार्सिया  पेरू 
1988 राष्ट्रपति जुनियस जयवर्धने   श्रीलंका
1989 महासचिव गुयेन वान लिन्ह  वियतनाम 
1990 पीएम अनिरुद्ध जुगनथ मॉरीशस 
1991 राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम मालदीव 
1992 राष्ट्रपति मारियो सोरेस  पुर्तगाल 
1993 पीएम जॉन मेजर यूनाइटेड किंगडम 
1994 प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग सिंगापुर
1995 राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ़्रीका
1996 राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक  ब्राज़ील
1997 बसदेव पांडे त्रिनिदाद और टोबैगो
1998 राष्ट्रपति जैक्स शिराक फ्रांस 
1999 राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव  नेपाल
2000 राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो   नाइजीरिया
2001 राष्ट्रपति अब्देलअज़ीज़ बुउटफ़्लिका  अल्जीरिया
2002 राष्ट्रपति कसाम उतीम  मॉरीशस
2003 राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ईरान
2004 राष्ट्रपति लुइज़ इनासिओ लूला डा सिल्वा  ब्राज़ील
2005 राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक भूटान 
2006 किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़   सऊदी अरब
2007 राष्ट्रपति व्लादिमीर   पुतिन
2008 राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी फ्रांस 
2009 राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव   कजाकिस्तान
2010 राष्ट्रपति ली म्युंग-बक  दक्षिण कोरिया
2011 राष्ट्रपति सुसीलो बंबांग युधोयोनो इंडोनेशिया
2012 पीएम यिंगलक शिनावात्रा  थाईलैंड
2013 राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक  भूटान
2014 पीएम शिंजो आबे  जापान
2015 राष्ट्रपति बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका
2016  राष्ट्रपति फ्रांस्वा होलांद फ्रांस 
2017  क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद संयुक्त अरब अमीरात
2018 10 आसियान देशों के नेता  आसियान राष्ट्र
2019 राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा  दक्षिण अफ्रीका
2020 राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो  ब्राजील
2021 पीएम बोरिस जॉनसन (कोविड के कारण यात्रा रद्द)  यूनाइटेड किंगडम
2022 कोई मुख्य अतिथि नहीं (कोविड के कारण)  
2023 राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी  मिस्र
2024 राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन फ्रांस 
2025 राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो  इंडोनेशिया
2026 उर्सुला वॉन डेर लेयेन; एंटोनियो कोस्टा  यूरोपीय संघ

ये भी पढ़ें- BRICS इंडिया 2026 का लोगो लॉन्च, कब जुड़ा था BRIC में 'S'? जानें ब्रिक्स से जुड़े 10 सवाल-जवाब

