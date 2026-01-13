Republic Day Parades 2026: गणतंत्र दिवस पर कौन थे पहले चीफ गेस्ट? जानें 1950 से लेकर अब तक के मेहमानों की लिस्ट

Republic Day Parade Chief Guest 2026: हर साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि की उपस्थिति खास मानी जाती है. 1950 से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर 1950 से अब तक कौन-कौन चीफ गेस्ट आए हैं, आइए मेहमानों की लिस्ट देखते हैं.
Republic Day Parade Chief Guest 2026: हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था जिस वजह से देश में ये दिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ (राजपथ) पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है. इस बार का 77 वां गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन का समारोह नहीं होगा बल्कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच गहराते रिश्तों की नई इबारत लिखेगा. गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए हर साल भारत की ओर से विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और उनकी उपस्थिति अक्सर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है. इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट कौन होंगे? आइए इसके अलावा 1950 से लेकर अब तक के चीफ गेस्ट की लिस्ट देखते हैं.
1950 से अब तक के गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमानों की लिस्ट?
|साल
|मुख्य अतिथि
|देश
|1950
|राष्ट्रपति सुकर्णो
|इंडोनेशिया
|1951
|राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह
|नेपाल
|1952
|कोई निमंत्रण नहीं
|1953
|कोई निमंत्रण नहीं
|1954
|राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक
|भूटान
|1955
|गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद
|पाकिस्तान
|1956
|आर ए बटलर; कोटारो तनाका
|यूनाइटेड किंगडम; जापान
|1957
|मार्शल जॉर्जी झूकोव
|सोवियत संघ
|1958
|मार्शल ये जियानयिंग
|चीन
|1959
|ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग (प्रिंस फिलिप)
|यूनाइटेड किंगडम
|1960
|राष्ट्रपति क्लिमेंट वोरोशिलोव
|सोवियत संघ
|1961
|महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
|सोवियत संघ
|1962
|पीएम विग्गो कैम्पमैन
|डेनमार्क
|1963
|राजा नोरोडोम सिहानुक
|कंबोडिया
|1964
|चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लॉर्ड लुई माउंटबेटन
|यूनाइटेड किंगडम
|1965
|खाद्य एवं कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद
|पाकिस्तान
|1966
|कोई निमंत्रण नहीं
|1967
|राजा मोहम्मद ज़ाहिर शाह
|अफगानिस्तान
|1968
|पीएम एलेक्सी कोश्यिन; राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो यूएसएसआर
|एसएफआर यूगोस्लाविया
|1969
|पीएम टोडर जिवकोव
|बुल्गारिया
|1970
|किंग बाउडौइन बेल्जियम
|बेल्जियम
|1971
|राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे
|तंजानिया
|1972
|पीएम सिवसागर रामगुलाम
|मॉरीशस
|1973
|राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको
|जैरे
|1974
|राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो; पीएम सिरिमावो भंडारनायके
|एसएफआर यूगोस्लाविया; श्रीलंका
|1975
|राष्ट्रपति केनेथ कौंडा
|जाम्बिया
|1976
|प्रधान मंत्री जैक्स शिराक
|फ्रांस
|1977
|प्रथम सचिव एडवर्ड गिरेक
|पोलैंड
|1978
|राष्ट्रपति पैट्रिक हिलेरी
|आयरलैंड
|1979
|पीएम मैल्कम फ़्रेज़र
|ऑस्ट्रेलिया
|1980
|राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डी'एस्टाइंग
|फ्रांस
|1981
|राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिलो
|मेक्सिको
|1982
|किंग जुआन कार्लोस प्रथम
|स्पेन
|1983
|राष्ट्रपति शेहु शगारी
|नाइजीरिया
|1984
|राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक
|भूटान
|1985
|राष्ट्रपति राउल अल्फोन्सिन
|अर्जेंटीना
|1986
|प्रधान मंत्री एंड्रियास पापंड्रेउ
|ग्रीस
|1987
|राष्ट्रपति एलन गार्सिया
|पेरू
|1988
|राष्ट्रपति जुनियस जयवर्धने
|श्रीलंका
|1989
|महासचिव गुयेन वान लिन्ह
|वियतनाम
|1990
|पीएम अनिरुद्ध जुगनथ
|मॉरीशस
|1991
|राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम
|मालदीव
|1992
|राष्ट्रपति मारियो सोरेस
|पुर्तगाल
|1993
|पीएम जॉन मेजर
|यूनाइटेड किंगडम
|1994
|प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग
|सिंगापुर
|1995
|राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला
|दक्षिण अफ़्रीका
|1996
|राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक
|ब्राज़ील
|1997
|बसदेव पांडे
|त्रिनिदाद और टोबैगो
|1998
|राष्ट्रपति जैक्स शिराक
|फ्रांस
|1999
|राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव
|नेपाल
|2000
|राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो
|नाइजीरिया
|2001
|राष्ट्रपति अब्देलअज़ीज़ बुउटफ़्लिका
|अल्जीरिया
|2002
|राष्ट्रपति कसाम उतीम
|मॉरीशस
|2003
|राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी
|ईरान
|2004
|राष्ट्रपति लुइज़ इनासिओ लूला डा सिल्वा
|ब्राज़ील
|2005
|राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक
|भूटान
|2006
|किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़
|सऊदी अरब
|2007
|राष्ट्रपति व्लादिमीर
|पुतिन
|2008
|राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी
|फ्रांस
|2009
|राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव
|कजाकिस्तान
|2010
|राष्ट्रपति ली म्युंग-बक
|दक्षिण कोरिया
|2011
|राष्ट्रपति सुसीलो बंबांग युधोयोनो
|इंडोनेशिया
|2012
|पीएम यिंगलक शिनावात्रा
|थाईलैंड
|2013
|राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
|भूटान
|2014
|पीएम शिंजो आबे
|जापान
|2015
|राष्ट्रपति बराक ओबामा
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|2016
|राष्ट्रपति फ्रांस्वा होलांद
|फ्रांस
|2017
|क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद
|संयुक्त अरब अमीरात
|2018
|10 आसियान देशों के नेता
|आसियान राष्ट्र
|2019
|राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा
|दक्षिण अफ्रीका
|2020
|राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो
|ब्राजील
|2021
|पीएम बोरिस जॉनसन (कोविड के कारण यात्रा रद्द)
|यूनाइटेड किंगडम
|2022
|कोई मुख्य अतिथि नहीं (कोविड के कारण)
|2023
|राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी
|मिस्र
|2024
|राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन
|फ्रांस
|2025
|राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो
|इंडोनेशिया
|2026
|उर्सुला वॉन डेर लेयेन; एंटोनियो कोस्टा
|यूरोपीय संघ
