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आखिर क्यों अडोल्फ हिटलर के मन में भरा था यहूदियों के लिए जहर? जानें उस नफरत की असली वजह

why adolf hitler hated jews: हिटलर की यहूदियों से नफरत के पीछे उसकी नस्लवादी सोच, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक बदहाली और सत्ता पाने के लिए फैलाया गया झूठा प्रोपेगेंडा के खास कारण थे. इसी नफरत का अंत होलोकॉस्ट जैसी भयानक त्रासदी के रूप में हुआ था. आज हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:27 PM IST
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आखिर क्यों अडोल्फ हिटलर के मन में भरा था यहूदियों के लिए जहर? जानें उस नफरत की असली वजह

why adolf hitler hated jews: इतिहास के पन्नों में अडोल्फ हिटलर का नाम एक ऐसे तानाशाह के रूप में दर्ज है, जिसकी नफरत ने मानवता को शर्मसार कर दिया था. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के मन में किसी पूरे समुदाय के प्रति इतना जहर कैसे भर सकता है. आइए गहराई से समझते हैं उस नफरत के पीछे के उन कारणों को, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली और दुनिया को एक कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया.

अडोल्फ हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी, ये समझने के लिए उस समय के इतिहास को देखना जरूरी है. हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और उसकी सोच बहुत कट्टर थी. वो मानता था कि जर्मन लोग एक शुद्ध नस्ल हैं. उसने यहूदी समुदाय को इसके लिए खतरा बताया. जबकि असल में यह धारणा गलत और भ्रामक थी.

क्या थी नफरत की वजह?

पहला कारण था उसकी नस्लवादी सोच. हिटलर का मानना था कि दुनिया में कुछ नस्लें श्रेष्ठ होती हैं. वह जर्मनों को सबसे ऊपर मानता था. उसने यहूदियों को कमजोर और नुकसान पहुंचाने वाला बताकर लोगों के मन में डर पैदा किया. इस तरह की सोच को नाजीवाद कहा जाता है. ये एक खतरनाक विचारधारा थी, जिसने समाज में नफरत फैलाई.

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पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति

दूसरा कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की स्थिति थी. जर्मनी इस युद्ध में हार गया था. देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी. बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी. हिटलर ने इन समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया. उसने लोगों को समझाया कि देश की हालत के पीछे यहूदी हैं. जबकि इसके पीछे कई और बड़े कारण थे.

मीडिया का इस्तेमाल

तीसरा कारण प्रचार और झूठी बातें फैलाना था. हिटलर और उसकी पार्टी ने अखबारों, भाषणों और पोस्टरों के जरिए यहूदियों के खिलाफ गलत जानकारी फैलाई. धीरे-धीरे कई लोग इन बातों को सच मानने लगे. इससे समाज में नफरत और बढ़ती गई. ये नफरत आगे चलकर हिंसा में बदल गई.

इस नफरत का सबसे भयानक रूप होलोकॉस्ट के दौरान देखने को मिला था. इसमें लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई. ये इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है. आज दुनिया इसे एक बड़ी सीख के रूप में देखती है. इससे ये समझ आता है कि नफरत और गलत सोच कितनी खतरनाक हो सकती है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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