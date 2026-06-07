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परीक्षा में लाल पेन से ही क्यों जांची जाती हैं कॉपियां?

परीक्षा की कॉपियां लाल पेन से इसलिए जांची जाती हैं क्योंकि यह नीली और काली स्याही से अलग और स्पष्ट दिखाई देता है. इससे छात्रों को अपनी गलतियां समझने में आसानी होती है. साथ ही, कॉपी में छेड़छाड़ या फर्जीवाड़ा रोकने और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने में भी मदद मिलती है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 07, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:52 AM IST
परीक्षा में लाल पेन से ही क्यों जांची जाती हैं कॉपियां?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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