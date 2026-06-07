परीक्षा में लाल पेन से ही क्यों जांची जाती हैं कॉपियां?

स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में जब भी कॉपियां जांची जाती हैं, तो ज्यादातर शिक्षक लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं. कई छात्रों के मन में सवाल आता है कि आखिर नीले या काले पेन की जगह लाल रंग ही क्यों चुना जाता है. दरअसल, इसका सबसे बड़ा कारण इसकी स्पष्टता है. लाल रंग नीली और काली स्याही से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जिससे परीक्षक द्वारा दिए गए अंक और टिप्पणियां तुरंत नजर आ जाती हैं. उत्तर पुस्तिका में जहां छात्र ने जवाब लिखा होता है, वहां लाल स्याही आसानी से अलग पहचान बनाई रखती है और मूल्यांकन को साफ तथा व्यवस्थित बनाती है.
लाल पेन का इस्तेमाल केवल शिक्षकों की सुविधा के लिए नहीं होता, बल्कि इससे छात्रों को भी फायदा मिलता है. जब छात्र अपनी जांची हुई कॉपी देखते हैं तो लाल रंग में की गई टिप्पणियां और निशान तुरंत दिखाई देते हैं. इससे उन्हें यह समझने में आसानी होती है कि उनकी गलती कहां हुई है और किन सवालों में सुधार की जरूरत है. यदि शिक्षक भी नीले या काले पेन का इस्तेमाल करें, तो छात्र के उत्तर और शिक्षक की टिप्पणी में अंतर करना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि वर्षों से लाल पेन को मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.
लाल पेन का एक बड़ा फायदा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. अधिकांश छात्र परीक्षा में नीले या काले पेन से लिखते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाद में उत्तर पुस्तिका में बदलाव करने या अंक बढ़ाने की कोशिश करे, तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है. लाल स्याही में किए गए मूल मूल्यांकन और बाद में जोड़ी गई किसी भी लिखावट के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. यही कारण है कि परीक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए अलग रंग के पेन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं. इससे उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की संभावना भी कम हो जाती है.
भारत के कई शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी करते हैं. इनमें अक्सर शिक्षकों को लाल पेन या निर्धारित रंग की स्याही से ही कॉपी जांचने का निर्देश दिया जाता है. इसका उद्देश्य मूल्यांकन को एक समान, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना होता है. CBSE समेत कई संस्थानों में परीक्षकों के लिए रंगों के उपयोग से जुड़े नियम तय किए जाते हैं ताकि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में किसी तरह का भ्रम न हो. इसलिए लाल पेन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो निष्पक्ष और स्पष्ट मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है.
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