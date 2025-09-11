Interesting Fact: क्यों उलट-पुलट रहते हैं कीबोर्ड के अक्षर? जानें क्या है QWERTY की कहानी

Interesting Fact About Keyboard: अगर आपने कभी कीबोर्ड ध्यान से देखा होगा तो जरूर ये सवाल मन में आया होगा कि सारे अक्षर आगे-पीछे क्यों रहते हैं. क्यों सारे लेटर सीधे तरह से नहीं लिखे होते हैं. अगर आपने ध्यान दिया है तो चलिए अब आपके मन में चल रहे हैं इस सवाल का जवाब देते हैं.

क्या है कहानी?

आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा जानबूझकर किया गया है. दरअसल, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जो टाइपराइटर के जमाने से जुड़ी हुई है. चलिए आपको बताते हैं. पहले के समय में लोग टाइप के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19वीं शताब्दी के अंत में, जब पहले टाइपराइटर बनाए जा रहे थे, तो उनमें एक बड़ी तकनीकी समस्या थी. इनमें अक्षर मेटल की छड़ों पर उकेरे होते थे, जो प्रेस करने पर ऊपर से नीचे आकर स्याही वाली रिबन पर प्रेस करके कागज पर छप जाते थे.

वही, जब कोई तेज स्पीड से टाइप करता था और दो आस-पास के अक्षरों की कीज एक साथ दब दी जाती थीं, जिसकी वजह से छड़ें आपस में उलझ जाती थीं और टाइपिंग रुक जाती थी. अब इसे सही करने में काफी ज्यादा का समय लगता था. इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने सिंपल तरीका निकाला. उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन अक्षरों को जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इस तरह से रखा जाए कि वो एक दूसरे से दूर रहें जैसे- TH, HE, IN आदि. इससे उनकी छड़ें के एक साथ नहीं टकराएंगी. ऐसे में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इस विषय पर अध्ययन किया और अक्षरों की जरूरत के आधार पर नया लेआउट डिजाइन किया. इस डिजाइन का नाम QWERTY लेआउट था, जिसका नाम कीबोर्ड की पहली लाइन में आप देखते हैं. (Q-W-E-R-T-Y)

आज भी होता इस्तेमाल

इसके बाद 1870 के दशक में एक कंपनी ने शोल्स के इस डिजाइन के हिसाब से टाइपराइटर बनाना शुरू किया और ये काफी पसंद किया गया. मार्केट में ये आते ही सफल रहा. आज के समय में भले ही टापराइटर बेहद कम जगहों पर इस्तेमाल होता हो, लेकिन QWERTY इतना ज्यादा मशहूर हो चुका है कि आज तक इसे बदला नहीं गया.