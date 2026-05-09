Car Key In Foil: एक फॉइल बचा सकती है आपकी लाखों की कार? गाड़ी की चाबी पर लोग क्यों लपेट रहे एल्युमीनियम

आजकल सोशल मीडिया और कार मालिकों के बीच एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी कार की चाबी को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर रखने लगे हैं. पहली नजर में यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कार की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी वजह है. आज ज्यादातर नई कारें कीलेस एंट्री फीचर के साथ आती हैं. यह फीचर कार को बिना चाबी लगाए खोलने और स्टार्ट करने की सुविधा देता है. हालांकि यह सुविधा जितनी आसान है, उतनी ही चोरों के लिए मौका भी बन रही है. कई देशों में इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर कार चोरी के मामले बढ़े हैं.

कैसे चुराते हैं कार?

कीलेस एंट्री वाली कारें वायरलेस सिग्नल के जरिए काम करती हैं. जब कार की चाबी पास होती है, तो कार सिस्टम उसे पहचानकर अपने आप अनलॉक हो जाती है. चोर इसी तकनीक का फायदा उठाते हैं. इसे रिले अटैक कहा जाता है. इस तरीके में चोर डिजिटल डिवाइस की मदद से चाबी के सिग्नल को पकड़ते हैं और उसे कार तक पहुंचा देते हैं. कार को लगता है कि असली चाबी पास ही मौजूद है और वह बिना किसी नुकसान के खुल जाती है. यही वजह है कि आज कार चोरी के तरीके पहले से ज्यादा हाईटेक और खतरनाक हो चुके हैं.

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फॉइल कैसे बचाती है?

यहीं पर एल्युमिनियम फॉइल काम आती है. यह तरीका Faraday Cage के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है. एल्युमिनियम जैसी धातु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ब्लॉक करने में मदद कर सकती है. अगर कार की चाबी को अच्छी तरह फॉइल में लपेट दिया जाए, तो चाबी से निकलने वाला वायरलेस सिग्नल बाहर नहीं जा पाता. ऐसे में अगर चोर रिले अटैक करने की कोशिश भी करें, तो उन्हें सिग्नल नहीं मिलता. यही वजह है कि कई लोग इसे एक आसान और सस्ता सुरक्षा उपाय मान रहे हैं.

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और कैसे रखें सुरक्षित?

सिर्फ फॉइल ही कार सुरक्षा का एकमात्र तरीका नहीं है. कार की चाबी को घर के मुख्य दरवाजे या खिड़की के पास रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां से सिग्नल पकड़ना आसान हो सकता है. बेहतर होगा कि चाबी किसी दराज या अंदर की जगह पर रखें. बाजार में सिग्नल ब्लॉकिंग पाउच भी उपलब्ध हैं, जो फॉइल से ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं. कई नई कंपनियां अब मोशन सेंसर वाली स्मार्ट चाबियों पर भी काम कर रही हैं. ऐसे में अगर आपकी कार में कीलेस एंट्री फीचर है, तो थोड़ी सावधानी आपकी गाड़ी को चोरी से बचा सकती है.

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