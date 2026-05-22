आखिर क्यों रेलवे ट्रैक पर रखे जाते हैं पत्थर? इसके पीछे का साइंस जानकर रह जाएंगे हैरान

जब भी हम ट्रेन से सफर करते हैं, तो रेलवे ट्रैक के आसपास बड़े-बड़े पत्थर जरूर दिखाई देते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ सजावट या ट्रैक को भरने के लिए डाले गए होंगे, लेकिन असल में इनके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण छिपा होता है. रेलवे ट्रैक पर बिछे इन पत्थरों को ‘ट्रैक बैलेस्ट’ कहा जाता है. ये पत्थर ट्रेन की सुरक्षा और ट्रैक की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होते हैं. अगर ये पत्थर न हों तो भारी-भरकम ट्रेनों का दबाव रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा सकता है. यही वजह है कि दुनिया भर में रेलवे ट्रैक पर खास तरह के नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है.

आखिर नुकीले ही क्यों होते हैं?

कई लोगों को लगता है कि रेलवे ट्रैक पर गोल पत्थर ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन असल में नुकीले पत्थर ही सबसे ज्यादा काम आते हैं. इसके पीछे भी खास साइंस है. दरअसल नुकीले पत्थर एक-दूसरे को मजबूती से पकड़कर रखते हैं और आसानी से फिसलते नहीं हैं. अगर यहां गोल पत्थर बिछा दिए जाएं तो वे ट्रेन के कंपन और वजन से इधर-उधर खिसकने लगेंगे. इससे रेलवे पटरी अपनी जगह से हट सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है. यही कारण है कि ट्रैक बैलेस्ट को जानबूझकर नुकीला रखा जाता है. हालांकि कई बार इन पत्थरों से लोगों को चोट भी लग जाती है, लेकिन रेलवे सुरक्षा के लिए यही डिजाइन सबसे सुरक्षित माना जाता है.

ट्रैक को कैसे बचाते हैं?

जब कोई भारी ट्रेन तेज रफ्तार से ट्रैक पर गुजरती है, तो उससे बहुत ज्यादा कंपन और शोर पैदा होता है. ऐसे में ट्रैक बैलेस्ट इन कंपन को काफी हद तक कंट्रोल करने का काम करते हैं. ये पत्थर ट्रेन के वजन को पूरे ट्रैक पर बराबर बांट देते हैं, जिससे रेलवे लाइन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. अगर ट्रैक के नीचे ये पत्थर न हों, तो लगातार कंपन की वजह से रेलवे लाइन में दरार पड़ सकती है या ट्रैक टूट भी सकता है. यही नहीं, ये पत्थर लकड़ी या कंक्रीट के स्लीपरों को भी मजबूती से पकड़कर रखते हैं, ताकि पटरी अपनी जगह से न हिले. यानी ट्रेन की सुरक्षित यात्रा में इन पत्थरों की बड़ी भूमिका होती है.

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बारिश और घास से कैसे बचाते हैं?

रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये घास-फूस उगने से रोकते हैं. अगर ट्रैक के आसपास ज्यादा घास उग जाए तो रेलवे लाइन कमजोर हो सकती है और ट्रेन संचालन में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा बारिश के मौसम में भी ये पत्थर बेहद काम आते हैं. ट्रैक बैलेस्ट पानी को ट्रैक से दूर रखने में मदद करते हैं, जिससे रेलवे लाइन जल्दी खराब नहीं होती. ये पानी को नीचे की मिट्टी तक पहुंचा देते हैं और ट्रैक पर जलभराव नहीं होने देते. यही वजह है कि रेलवे इंजीनियरिंग में इन पत्थरों को बेहद जरूरी माना जाता है. यानी अगली बार जब आप रेलवे ट्रैक पर पत्थर देखें, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि ट्रेन की सुरक्षा के सबसे बड़े रखवाले हैं.