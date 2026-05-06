आखिर एक दर्जन में 12 ही क्यों होता है? इतिहास, गणित और व्यापार से जुड़ा है इसका कनेक्शन

आखिर एक दर्जन में 12 ही चीजें क्यों होती हैं? केले, अंडे और दूसरी चीजें 12 के हिसाब से क्यों बिकती हैं? जानिए इसके पीछे का गणित, व्यापार और इतिहास का दिलचस्प राज.
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क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुनिया की ज्यादातर चीजें 10 के गुणांक में गिनते हैं, तो केले और अंडे खरीदने के लिए अचानक '12' का पहाड़ा क्यों पढ़ने लगते हैं? बचपन से हम बाजार जाते हैं और एक दर्जन के बदले 12 आइटम घर ले आते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर यह 12 का आंकड़ा आया कहां से? क्यों दुकानदार हमें 10 या 15 के बजाय 12 की ही टोकरी थमा देता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा गणितीय रहस्य है या फिर यह केवल सदियों से चली आ रही एक रवायत मात्र है? आइए, आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर व्यापार की दुनिया में 'एक दर्जन' की यह जादुई संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई?
गणितीय दृष्टिकोण से देखें तो 12 एक अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या है, जिसे 'हाइली कम्पोजिट नंबर' (Highly Composite Number) कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि 12 को कई अन्य संख्याओं से आसानी से विभाजित किया जा सकता है. आप 12 को 2, 3, 4 और 6 के साथ बिना किसी परेशानी के बांट सकते हैं. इसके विपरीत, अगर यह संख्या 10 होती, तो इसे केवल 2 और 5 से विभाजित किया जा सकता था, और 11 तो केवल खुद से ही विभाजित होता है. विभाजन की इसी सुगमता के कारण व्यापारिक लेन-देन में 12 की संख्या को एक आदर्श मानक माना गया है.
केला अधिकतर जगहों पर दर्जन के हिसाब से ही बिकता है, हालांकि मॉल्स जैसे स्थानों पर अब यह किलो में भी उपलब्ध होने लगा है. इसके पीछे कोई एक तय कारण नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि गिनती के आधार पर बेचने से विक्रेताओं को हर बार वजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लेन-देन की प्रक्रिया बहुत तेज और सरल हो जाती है. इसके अलावा, क्वोरा (Quora) जैसे प्लेटफार्मों पर लोग यह तर्क भी देते हैं कि दर्जन में खरीदने का मतलब है कि आप केवल फल के लिए पैसे दे रहे हैं, उसके भारी छिलकों के वजन के लिए नहीं.
व्यापार की दुनिया में 'दर्जन' की परंपरा को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य लेन-देन को व्यवस्थित करना है. जब कोई वस्तु 12 के समूह में होती है, तो उसे आधे दर्जन (6), एक चौथाई दर्जन (3) या एक तिहाई दर्जन (4) में बांटना बहुत आसान होता है. 10 की संख्या में यह लचीलापन नहीं मिलता. यही कारण है कि सदियों से व्यापारियों ने ऐसी संख्या को चुना जो छोटे-बड़े हर तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सके. प्राचीन समय से ही यह प्रणाली इतनी प्रभावी रही है कि आधुनिक समय में भी इसे बदला नहीं गया है.
भले ही आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, लेकिन दर्जन का इतिहास बहुत पुराना है. यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित बाजार का आधार है जिसे लोगों ने सहजता से स्वीकार किया है. जैसा कि इनपुट्स से स्पष्ट है, लोगों का मानना है कि वजन की झंझट से बचने और गणना को सटीक रखने के लिए 12 का आंकड़ा सबसे सटीक बैठता है. चाहे वह अंडे हों या फल, 12 यूनिट की यह व्यवस्था उपभोक्ताओं और दुकानदारों दोनों के लिए समय की बचत और हिसाब-किताब में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है.