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सुबह आप ज्यादा लंबे और शाम को छोटे क्यों हो जाते हैं? जानिए शरीर से जुड़ा हैरान कर देने वाला विज्ञान

क्या आप जानते हैं कि आपकी लंबाई सुबह और शाम एक जैसी नहीं रहती? विज्ञान के अनुसार रीढ़ की हड्डी और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण दिनभर में इंसान की ऊंचाई 1 से 2 सेंटीमीटर तक घट सकती है. जानिए इसके पीछे का पूरा वैज्ञानिक कारण.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:15 PM IST
सुबह आप ज्यादा लंबे और शाम को छोटे क्यों हो जाते हैं? जानिए शरीर से जुड़ा हैरान कर देने वाला विज्ञान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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