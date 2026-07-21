/डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास, जिसके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग

History of Graduation Cap, Gown and Hood: आपने देखा होगा कि कॉलेज-यूनिवर्सिटियों के दीक्षांत समारोह (ग्रैजुएशन सेरेमनी) में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स गाउन पहनकर जाते हैं. डिग्री मिलने के बाद वे सब एक साथ खड़े होकर सिर पर सजी चौकोर टोपियों को हवा में उछालते हैं. यह रिवाज आजकल इतना आम हो चुका है कि लोगों को लगता है कि यह ग्रेजुएशन सेरेमनी की सामान्य परंपरा है. लेकिन सवाल है कि इस रिवाज की शुरुआत कहां से हुई और इसका असल में अर्थ क्या है. आज हम इसी परंपरा के पीछे छिपे दिलचस्प इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों साल पुराना है.