/डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास, जिसके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग

History of Graduation Cap, Gown and Hood: आपने देखा होगा कि कॉलेज-यूनिवर्सिटियों के दीक्षांत समारोह (ग्रैजुएशन सेरेमनी) में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स गाउन पहनकर जाते हैं. डिग्री मिलने के बाद वे सब एक साथ खड़े होकर सिर पर सजी चौकोर टोपियों को हवा में उछालते हैं. यह रिवाज आजकल इतना आम हो चुका है कि लोगों को लगता है कि यह ग्रेजुएशन सेरेमनी की सामान्य परंपरा है. लेकिन सवाल है कि इस रिवाज की शुरुआत कहां से हुई और इसका असल में अर्थ क्या है. आज हम इसी परंपरा के पीछे छिपे दिलचस्प इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों साल पुराना है.
एक्सपर्टों के मुताबिक, दीक्षांत समारोहों के दौरान गाउन और कैप पहने जाने की परंपरा 12वीं-13वीं शताब्दी से जुड़ी है. उस वक्त यूरोप में पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी. उस दौरान बोलोग्ना विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थान यूरोप में हायर एजुकेशन के अहम केंद्र बन गए थे.
उन दिनों, जिन विश्वविद्यालयों की इमारतें बहुत ठंडी होती थीं. उनके कमरों को गर्म रखने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होती थी. ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए वहां के छात्र और प्रोफेसर पढ़ाई के दौरान लंबी पोशाकें पहनते थे. इन पोशाकों से गले, सिर और पैरों को ढंका जाता था. वे जूते भी पहनते थे, जिससे पैरों को ठंड न लगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौर में कई सारे विद्वान पादरियों से भी जुड़े हुए थे. इसलिए उनके कपड़े चर्च के अधिकारियों की ओर से पहने जाने वाले गाउन जैसे कपड़ों से मिलते-जुलते थे. धीरे-धीरे कपड़ों का यह व्यावहारिक उपयोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के प्रतीक के रूप में बदल गया.
इसके बाद यूरोप के विश्वविद्यालयों ने इस पोशाक को अनिवार्य बनाने के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए. जिसके बाद दीक्षांत समारोहों में गाउन, हुड और कैप कंपलसरी कर दिए गए.
दीक्षांत समारोह की पोशाक में 'हुड'(Hood) सबसे हिस्सा माना गया. आसान शब्दों में कहें तो यह गाउन के ऊपर गले में पहना जाने वाला एक विशेष कपड़ा या स्कार्फ होता है, जो पीछे की तरफ पीठ पर लटकता है. ग्रेजुएशन सेरेमनी में हुड के अलग-अलग रंगों, डिजाइनों और आकारों से यह तय होने लगा कि छात्र किस शैक्षणिक क्षेत्र से है और उनकी शिक्षा का स्तर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी क्या है.
यूरोपियन देशों ने बाद में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के सैकड़ों देशों को अपना गुलाम बनाया और वहां पर अपना एजुकेशन सिस्टम थोंपा. इसलिए यूरोप से निकलकर यह ड्रेस उन देशों में भी दीक्षांत समारोह की वेशभूषा के रूप में स्थापित हो गई.आज के दौर में कॉलेजों में इन गाउनों को खुद को गर्म रखने के लिए नहीं पहना जाता. इसके बावजूद, दुनिया के तमाम देशों में यह प्राचीन परंपरा आज भी पूरी तरह जीवंत है.
सिर के ऊपर पहनी जानी वाली चौकोर ग्रैजुएशन कैप को अक्सर मोर्टारबोर्ड (Mortarboard) कहा जाता है. उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसका चपटा आकार उस बोर्ड से मिलता-जुलता है जिसका उपयोग राजमिस्त्री सीमेंट या गारा (मोर्टार) रखने के लिए करते हैं. इतिहासकारों का मानना है कि इसका डिजाइन पुनर्जागरण काल के दौरान पादरियों की ओर से पहनी जाने वाली चौकोर 'बिरेटा' टोपियों से भी प्रेरित हो सकता है.
पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स टोपी के ऊपर लटकन (टैसल) लटकाते हैं. समारोह की शुरुआत में स्टूडेंट्स इस लटकन को टोपी के एक तरफ रखते हैं और डिग्री प्राप्त करने के बाद इसे दूसरी तरफ घुमा देते हैं. यह उनकी पढ़ाई के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है.
अब सवाल आता है कि दीक्षांत समारोह के अंत में टोपियां हवा में क्यों उछाली जाती हैं. इस रिवाज के पीछे एक आधुनिक परंपरा मानी जाती है. माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 1912 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से हुई थी. उस वर्ष ग्रेजुएशन करने वाले नौसेना के कैडेटों को उनकी पढ़ाई पूरी होने पर नई टोपियां सौंपी गईं. चूंकि इसके बाद उन छात्रों को पुरानी टोपियों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुशी में उन्हें हवा में उछाल दिया.
धीरे-धीरे यह प्रथा अमेरिका के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैल गई. इसके बाद यह परंपरा दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई. आज के दौर में अधिकतर दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स अपनी टोपी हवा में उछालकर खुशी जताते हैं. हालांकि, हर संस्थान इस प्रथा को बढ़ावा नहीं देता. कई इंस्टिट्यूट्स टोपियों के खोने या खराब होने से बचाने के लिए ऐसा करने से मना करते हैं.
वक्त के साथ अब कई देशों में ग्रेजुएशन सेरेमनी से जुड़ी इस पोशाक में बदलाव किया गया है. स्थानीय परंपराओं के अनुसार, वहां पर अब नई पोशाकें मंजूर की गई हैं. इसके बावजूद, कैप, गाउन और लटकन आज भी दुनिया भर के छात्रों में बेहद पसंद बने हुए हैं. अब यह ड्रेस पहनने का सिलसिला जश्न से बदलकर सफलता का वैश्विक प्रतीक बन गया है.