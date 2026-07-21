Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास, जिसके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग

डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास, जिसके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग

When Graduation Ceremony Attire Originated: क्या आपने कभी सोचा है कि डिग्री मिलते ही सिर पर पहनी जाने वाली टोपी हवा में क्यों उछाल दी जाती है? इस परंपरा का इतिहास 114 साल पुराना है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अधिकतर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 03:17 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:20 AM IST
डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास, जिसके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मुद्दे का राजनीतिकरण न हो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
Ayodhya Ram Mandir news2 hrs ago
2
Space News in hindi3 hrs ago
3
Actress Archana Puran Singh3 hrs ago
4
Bhiwani News3 hrs ago
5
weather updates3 hrs ago