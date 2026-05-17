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Gold Utensils: राजा-महाराजा आखिर सोने-चांदी के बर्तनों में ही क्यों खाते थे खाना? जानें क्या‌ थी वजह

क्या आपने कभी सोचा है कि राजा-महाराजा सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना क्यों खाते थे? जानिए इसके पीछे छिपी सुरक्षा, आयुर्वेद, ज्योतिष और शाही परंपराओं से जुड़ी दिलचस्प वजहें.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 11:39 AM IST
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Gold Utensils: राजा-महाराजा आखिर सोने-चांदी के बर्तनों में ही क्यों खाते थे खाना? जानें क्या‌ थी वजह

राजाओं और महाराजाओं की जिंदगी हमेशा शान, शक्ति और वैभव का प्रतीक मानी गई है. महलों की भव्यता से लेकर उनके पहनावे और खानपान तक हर चीज आम लोगों से अलग होती थी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में शाही परिवार अक्सर सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना क्यों खाते थे? क्या यह सिर्फ अमीरी दिखाने का तरीका था, या इसके पीछे कोई खास वजह भी छिपी थी? इतिहास, आयुर्वेद और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं को देखें तो पता चलता है कि इन कीमती धातुओं का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन जैसी कई वजहों से किया जाता था.

क्या सिर्फ शान दिखाने के लिए होते थे ये बर्तन?

प्राचीन भारत के राजमहलों में सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल सिर्फ रॉयल लाइफस्टाइल दिखाने के लिए नहीं किया जाता था. उस दौर में सत्ता संघर्ष, महल की साजिशें और दुश्मनों की चालें आम बात थीं. कई बार भोजन में जहर मिलाकर राजा की हत्या करने की कोशिशें होती थीं. माना जाता था कि खासकर चांदी कुछ रासायनिक तत्वों के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया दे सकती है. अगर खाने में कोई जहरीला तत्व होता, तो धातु के रंग में बदलाव देखा जा सकता था. इसी वजह से शाही परिवार इन बर्तनों को सुरक्षा कवच की तरह भी इस्तेमाल करता था.

आयुर्वेद में क्या बताए गए फायदे?

प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में सोने और चांदी दोनों धातुओं को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है. आयुर्वेद में सोने को ऊर्जा और शक्ति देने वाली धातु माना गया है. मान्यता थी कि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, याददाश्त बेहतर होती है और हृदय को ताकत मिलती है. वहीं चांदी को शीतल प्रभाव देने वाली धातु माना गया. कहा जाता था कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मदद करती है. साथ ही मन को शांत रखने और तनाव कम करने में भी इसे लाभकारी माना जाता था.

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ज्योतिष से क्या था इनका रिश्ता?

शाही परिवारों में ज्योतिष का काफी महत्व हुआ करता था. भारतीय ज्योतिष के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, जबकि सोना सूर्य का प्रतीक माना जाता है. मान्यता थी कि चांदी के बर्तनों में भोजन करने से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. दूसरी ओर सोना आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था. राजा-महाराजा अपने अधिकार और प्रभाव को मजबूत बनाए रखने के लिए भी इन धातुओं को शुभ मानते थे. यही कारण था कि इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता था.

आज भी क्यों कायम है इनकी खास पहचान?

समय बदलने के साथ राजशाही खत्म हो गई, लेकिन सोने और चांदी के बर्तनों की खासियत आज भी लोगों को आकर्षित करती है. आज भी कई परिवार खास धार्मिक अवसरों, पूजा-पाठ या शुभ कार्यों में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग इसे स्वास्थ्य और परंपरा से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे समृद्धि का प्रतीक मानते हैं. आधुनिक विज्ञान भले हर दावे की पूरी पुष्टि न करता हो, लेकिन इतिहास, आयुर्वेद और परंपराओं में इन धातुओं का महत्व साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि सदियों बाद भी सोना और चांदी शाही जीवनशैली की पहचान बने हुए हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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