कक्षा 6 की नई कन्नड़ R3 टेक्स्टबुक को लेकर हाल के दिनों में कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आए. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में किताब के नाम और उसमें दिए गए कंटेंट को लेकर सवाल उठाए गए. इसके बाद NCERT ने आधिकारिक बयान जारी कर पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की. संस्थान ने बताया कि किताबों के नाम रखने से लेकर बैलेंस्ड डाइट वाले अध्याय तक किसी भी तरह की गलतफहमी फैलाने वाली बातें सही नहीं हैं. NCERT ने कहा कि नई भाषा की किताबों का नाम भारत की प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है और इसका किसी अन्य उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है.
NCERT के मुताबिक, नई भाषा की सभी पाठ्यपुस्तकों के नाम भारत की प्रसिद्ध नदियों के आधार पर तय किए गए हैं. इसी क्रम में हिंदी की किताब का नाम 'गंगा', अंग्रेजी की किताब का नाम 'कावेरी', उर्दू की किताब का नाम 'जमुना' (यमुना) और कन्नड़ की किताब का नाम 'कृष्णा' रखा गया है. कन्नड़ पुस्तक के लिए 'कृष्णा' नाम इसलिए चुना गया क्योंकि कृष्णा नदी कर्नाटक की प्रमुख नदियों में शामिल है. संस्थान का कहना है कि यह नामकरण भारतीय संस्कृति, प्रकृति और भाषाई विविधता को दर्शाने के उद्देश्य से किया गया है, न कि किसी धार्मिक या वैचारिक संदेश के लिए.
NCERT ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 6 की इस किताब के अध्याय-6 में 'Balanced Diet' यानी संतुलित आहार पर सामान्य जानकारी दी गई है. इसके अलावा पेज 63 पर भी 'Balanced Diet' शीर्षक के तहत इसी विषय को समझाया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां दी गई चित्रात्मक सामग्री में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन को शामिल किया गया है. यानी किताब केवल एक प्रकार के भोजन को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि संतुलित आहार की अवधारणा को समझाने का प्रयास करती है.
NCERT ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कहा है कि पूरी किताब में कहीं भी शाकाहार को सही या श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं की गई है. इसी तरह किताब में किसी भी स्थान पर मांसाहारी भोजन का विरोध भी नहीं किया गया है. संस्थान के अनुसार, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य केवल छात्रों को संतुलित और पोषणयुक्त आहार के बारे में जानकारी देना है. इसलिए किताब के कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर किए जा रहे भ्रामक दावों से बचना चाहिए. NCERT का कहना है कि पाठ्यपुस्तक को उसके वास्तविक संदर्भ में पढ़ना और समझना जरूरी है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न फैले.