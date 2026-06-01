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Hindi Newsशिक्षा300 साल राज किया, लेकिन हज पर नहीं गया एक भी मुगल बादशाह! आखिर क्या थी इसकी सबसे बड़ी वजह?

300 साल राज किया, लेकिन हज पर नहीं गया एक भी मुगल बादशाह! आखिर क्या थी इसकी सबसे बड़ी वजह?

Mughal Empire: मुगल काल में हज यात्रा बेहद कठिन, लंबी और जोखिमभरी थी. सूरत से मक्का तक समुद्री रास्ते, तूफान, लुटेरों और राजनीतिक चुनौतियों के बीच लोग हज करते थे. जानिए क्यों कोई भी मुगल बादशाह खुद हज पर नहीं गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:08 PM IST
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300 साल राज किया, लेकिन हज पर नहीं गया एक भी मुगल बादशाह! आखिर क्या थी इसकी सबसे बड़ी वजह?

भारत से हर साल हजारों मुस्लिम श्रद्धालु हज यात्रा के लिए मक्का जाते हैं. आज हवाई जहाज और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह यात्रा पहले की तुलना में आसान हो गई है, लेकिन मुगल काल में हालात बिल्कुल अलग थे. उस दौर में हज पर जाना महीनों का कठिन और खतरनाक सफर माना जाता था. दिलचस्प बात यह है कि लगभग 300 साल तक भारत पर शासन करने वाले किसी भी प्रमुख मुगल बादशाह ने खुद हज नहीं किया. हालांकि उन्होंने हज यात्रियों की मदद की, दान भेजे और व्यवस्थाएं कराईं, लेकिन वे स्वयं मक्का नहीं पहुंचे. यही सवाल इतिहासकारों और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है.

हज यात्रा इतनी कठिन क्यों थी?

मुगल काल में हज यात्रा न केवल लंबी थी बल्कि बेहद जोखिमभरी भी थी. यात्रियों को पहले अपने शहर से गुजरात के सूरत बंदरगाह तक पहुंचना पड़ता था. इसके बाद समुद्री जहाज से अरब की ओर रवाना होना होता था. उस समय न हवाई जहाज थे और न आधुनिक जहाज. समुद्र में तूफान, बीमारी और जहाज डूबने का खतरा हमेशा बना रहता था. कई बार यात्रियों को बंदरगाहों पर हफ्तों या महीनों तक मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ता था. ऐसे में पूरी यात्रा छह महीने से लेकर एक साल तक खिंच सकती थी. यही कारण था कि हज केवल धार्मिक नहीं बल्कि साहस और धैर्य की भी परीक्षा माना जाता था.

सूरत क्यों था हज का केंद्र?

मुगल काल में सूरत भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था. उत्तर भारत, दक्कन और गुजरात के अधिकांश हज यात्री यहीं से मक्का के लिए रवाना होते थे. सूरत से जेद्दा और अरब के अन्य बंदरगाहों तक जहाज चलते थे. यूरोपीय यात्रियों और व्यापारिक दस्तावेजों में भी सूरत को हज यात्रियों का प्रमुख केंद्र बताया गया है. मुगल प्रशासन भी इस बंदरगाह को विशेष महत्व देता था क्योंकि हज यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी. इसलिए शाही परिवार और अमीर वर्ग अक्सर हज जहाजों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराते थे.

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बादशाह खुद हज पर क्यों नहीं गए?

इतिहासकारों के अनुसार किसी भी प्रमुख मुगल बादशाह ने मक्का जाकर हज नहीं किया. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शासन की जिम्मेदारी थी. मुगल साम्राज्य विशाल था और बादशाह का महीनों या सालभर तक राजधानी से दूर रहना राजनीतिक रूप से जोखिमभरा माना जाता था. दूसरा कारण यात्रा का खतरनाक होना था. समुद्री रास्तों पर पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव था. जहाजों को रोका या लूटा भी जा सकता था. ऐसे में किसी बादशाह का हज के लिए निकलना साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता था. इसलिए उन्होंने प्रतिनिधियों, शाही महिलाओं और यात्रियों को भेजना ज्यादा उचित समझा.

क्या शाही परिवार के लोग हज पर गए थे?

हालांकि मुगल बादशाह स्वयं हज पर नहीं गए, लेकिन शाही परिवार के कई सदस्य मक्का पहुंचे. सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम का है. उन्होंने अकबर के शासनकाल में हज यात्रा की थी. उनके साथ कई शाही महिलाएं भी गई थीं. यह यात्रा आसान नहीं थी और इसके लिए बड़े काफिले, सुरक्षा और भारी खर्च की जरूरत पड़ती थी. अकबर ने भी हज यात्रियों के लिए आर्थिक सहायता और व्यवस्थाएं कराईं. कई बादशाहों ने मक्का और मदीना के लिए उपहार, दान और धनराशि भी भेजी, जिससे उनकी धार्मिक आस्था का पता चलता है.

सफर में कौन-कौन से खतरे थे?

हज यात्रा के दौरान यात्रियों को समुद्री तूफानों, डाकुओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता था. लकड़ी के जहाज तकनीकी रूप से कमजोर थे और समुद्र में लंबी यात्रा के दौरान भोजन तथा स्वच्छ पानी की कमी हो जाती थी. 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का समुद्री मार्गों पर काफी नियंत्रण था. कई बार वे जहाजों से विशेष अनुमति पत्र मांगते थे. जहांगीर के समय शाही जहाज ‘रहीमी’ को पुर्तगालियों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिससे मुगल दरबार में भारी नाराजगी हुई थी. यह घटना दिखाती है कि हज यात्रा केवल धार्मिक मामला नहीं थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी हुई थी.

हज यात्रा में कितना खर्च और समय लगता था?

हज यात्रा उस दौर में बेहद महंगी थी. यात्रियों को अपने शहर से सूरत तक पहुंचने, जहाज का किराया देने, खाने-पीने और मक्का तक पहुंचने का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता था. गरीब लोग अक्सर जीवनभर पैसे जमा करने के बाद ही हज पर जा पाते थे. दिल्ली, आगरा या लाहौर से सूरत पहुंचने में ही एक से दो महीने लग सकते थे. समुद्री यात्रा में तीन से छह सप्ताह और फिर मक्का तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगता था. वापसी की प्रतीक्षा भी लंबी हो सकती थी. इसलिए पूरी यात्रा कई बार एक साल तक चलती थी.

इतिहास हमें क्या बताता है?

मुगल बादशाहों के हज पर न जाने का कारण धार्मिक उदासीनता नहीं बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारियां और यात्रा की कठिनाइयां थीं. उन्होंने हज को हमेशा महत्व दिया और यात्रियों की सहायता भी की. हालांकि वे स्वयं मक्का नहीं पहुंचे, लेकिन शाही परिवार के सदस्य और हजारों भारतीय मुसलमान उस कठिन दौर में भी हज यात्रा करते रहे. यह इतिहास बताता है कि उस समय हज केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि साहस, धैर्य, आर्थिक क्षमता और मजबूत विश्वास की मिसाल हुआ करती थी. आज आधुनिक सुविधाओं के बावजूद हज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है, जबकि मुगल काल में यह और भी बड़ी चुनौती थी. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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