पुराने रेलवे टिकटों के किनारों पर बने छोटे-छोटे छेद आखिर किस काम आते थे? जानिए रेलवे की अनोखी व्यवस्था का सच

Why Did Old Railway Tickets: पुराने रेलवे टिकटों के किनारों पर बने छोटे-छोटे छेद आखिर क्यों होते थे? जानिए स्प्रॉकेट होल्स, डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर और भारतीय रेलवे की पुरानी टिकटिंग तकनीक का दिलचस्प इतिहास.
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आज के दौर में रेलवे टिकट मोबाइल पर QR कोड और डिजिटल फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेलवे स्टेशनों पर छोटे-छोटे कागजी टिकटों का ही राज हुआ करता था. अगर आपने कभी पुराने रेलवे टिकट देखे हों, तो उनके दोनों किनारों पर बने छोटे-छोटे छेद जरूर नजर आए होंगे. ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझते थे, लेकिन असल में इन छेदों का रेलवे की टिकट प्रिंटिंग व्यवस्था में बेहद जरूरी हिस्सा था. ये मामूली दिखने वाले छेद लाखों यात्रियों के टिकट सही तरीके से छापने में मदद करते थे. दरअसल, इनके पीछे एक खास तकनीक काम करती थी, जिसने दशकों तक भारतीय रेलवे की टिकटिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया. आइए जानते हैं इन छेदों का असली राज क्या था.
पुराने रेलवे टिकटों के किनारों पर बने इन छोटे छेदों को तकनीकी भाषा में स्प्रॉकेट होल्स (Sprocket Holes) कहा जाता था. इनका इस्तेमाल डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटरों के साथ किया जाता था, जो एक समय भारतीय रेलवे की टिकट छपाई का मुख्य माध्यम थे. उस दौर में टिकट अलग-अलग शीट पर नहीं बल्कि लगातार चलने वाले कागज पर प्रिंट किए जाते थे. इन छेदों की वजह से कागज मशीन में मजबूती से पकड़ में रहता था. देखने में साधारण लगने वाले ये छेद रेलवे की प्रिंटिंग तकनीक का बेहद अहम हिस्सा थे और टिकटिंग प्रक्रिया को तेज तथा व्यवस्थित बनाने में मदद करते थे.
रेलवे टिकट लगातार चलने वाली पेपर रोल शीट पर छापे जाते थे. प्रिंटर के अंदर लगे दांतदार पहिए इन स्प्रॉकेट होल्स में फिट होकर कागज को आगे बढ़ाते थे. इससे कागज फिसलता नहीं था और हर टिकट सही जगह पर प्रिंट होता था. अगर ये छेद नहीं होते तो कागज मशीन में खिसक सकता था, जिससे ट्रेन नंबर, स्टेशन का नाम, किराया और यात्रा संबंधी दूसरी जानकारी गलत जगह छप सकती थी. यही कारण था कि टिकटों की सटीक छपाई के लिए इन छेदों को बेहद जरूरी माना जाता था.
डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर आधुनिक प्रिंटरों की तरह फ्रिक्शन रोलर सिस्टम पर नहीं चलते थे. वे पूरी तरह मैकेनिकल फीडिंग सिस्टम पर आधारित थे. स्प्रॉकेट होल्स और मशीन के दांतदार पहिए मिलकर कागज को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाते थे. व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर जहां हर दिन हजारों टिकट छापे जाते थे, वहां यह तकनीक बेहद भरोसेमंद साबित होती थी. इससे टिकटों की छपाई में त्रुटियां कम होती थीं और लंबी कतारों के बीच भी टिकटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती थी.
समय के साथ रेलवे ने आधुनिक टिकटिंग सिस्टम और नई प्रिंटिंग तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया. थर्मल प्रिंटर और डिजिटल टिकटिंग आने के बाद लगातार चलने वाले कागज की जरूरत कम हो गई. नई मशीनों को स्प्रॉकेट होल्स वाले कागज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए टिकटों के किनारों से ये छेद धीरे-धीरे गायब हो गए. हालांकि आज भी पुराने यात्रियों के लिए ये टिकट यादों का हिस्सा हैं. जो छेद कभी तकनीकी जरूरत थे, वही अब भारतीय रेलवे के पुराने दौर की एक दिलचस्प और नॉस्टैल्जिक पहचान बन चुके हैं.
Q1. पुराने रेलवे टिकटों के किनारों पर छोटे-छोटे छेद क्यों होते थे?
Ans: इन छेदों को स्प्रॉकेट होल्स कहा जाता था, जो डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर में टिकट को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते थे.
Q2. क्या ये छेद सिर्फ डिजाइन के लिए होते थे?
Ans: नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य टिकट प्रिंटिंग के दौरान कागज को सही स्थिति में रखना और प्रिंटिंग को सटीक बनाना था.
Q3. स्प्रॉकेट होल्स किस प्रकार की प्रिंटिंग तकनीक में इस्तेमाल होते थे?
Ans: ये मुख्य रूप से डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाते थे, जिसका भारतीय रेलवे में वर्षों तक इस्तेमाल हुआ.
Q4. रेलवे टिकटों से ये छेद कब और क्यों गायब हो गए?
Ans: आधुनिक थर्मल और डिजिटल प्रिंटर आने के बाद कंटीन्यूअस-फीड पेपर की जरूरत खत्म हो गई, इसलिए स्प्रॉकेट होल्स भी गायब हो गए.
Q5. क्या आज भी कहीं स्प्रॉकेट होल्स वाले टिकट इस्तेमाल होते हैं?
Ans: अधिकांश जगहों पर नहीं. अब रेलवे और अन्य संस्थान आधुनिक प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें ऐसे छेदों की आवश्यकता नहीं पड़ती.
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