हवाई जहाज उड़ने से पहले आखिर क्यों बंद कर दी जाती हैं केबिन की लाइट्स? पायलट की ये ट्रिक बचा सकती है जान

अगर आपने कभी रात में फ्लाइट से सफर किया है, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि टेकऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन की केबिन लाइट्स को हल्का डिम या पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. कई यात्रियों को यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद अहम सुरक्षा कारण छिपा होता है. विमान में टेकऑफ और लैंडिंग को सबसे संवेदनशील समय माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान तकनीकी गड़बड़ी या इमरजेंसी की संभावना सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में एयरलाइन्स हर छोटी चीज का ध्यान रखती हैं ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में यात्रियों और क्रू को तुरंत प्रतिक्रिया देने में आसानी हो सके.

आखिर लाइट्स बंद क्यों की जाती हैं?

दरअसल, जब इंसान तेज रोशनी वाले माहौल से अचानक अंधेरे में जाता है, तो आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है. यही वजह है कि टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान केबिन की लाइट्स डिम कर दी जाती हैं. खासतौर पर रात में बाहर काफी अंधेरा होता है. अगर उस समय विमान में कोई इमरजेंसी आ जाए और केबिन में तेज रोशनी हो, तो यात्रियों को बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा. लेकिन पहले से कम रोशनी होने पर आंखें अंधेरे के अनुसार तैयार रहती हैं. इससे लोग हालात को जल्दी समझ पाते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से बाहर निकल सकते हैं.

इमरजेंसी में कैसे मदद करती हैं डिम लाइट्स?

केबिन की लाइट्स कम होने से विमान के अंदर लगे फ्लोरोसेंट इमरजेंसी संकेत और एग्जिट स्ट्रिप्स ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. अगर विमान में धुआं भर जाए, बिजली चली जाए या किसी वजह से अफरा-तफरी मच जाए, तो यही चमकती स्ट्रिप्स यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं. इसके अलावा कम रोशनी की वजह से खिड़कियों पर रिफ्लेक्शन भी कम होता है, जिससे क्रू मेंबर बाहर रनवे, मौसम और किसी असामान्य गतिविधि को बेहतर तरीके से देख सकते हैं. यही कारण है कि एयर हॉस्टेस टेकऑफ और लैंडिंग के समय यात्रियों से विंडो शेड खोलने के लिए भी कहती हैं.

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क्या यह सिर्फ नियम नहीं, सुरक्षा कवच है?

एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है और हर प्रक्रिया इसी हिसाब से तय होती है. प्लेन की लाइट्स डिम करना भी एयरलाइन्स के सेफ्टी प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा माना जाता है. दिन के समय लाइट्स पूरी तरह बंद नहीं की जातीं, बल्कि हल्का कम किया जाता है, जबकि रात में केबिन को ज्यादा अंधेरा रखा जाता है ताकि अंदर और बाहर की रोशनी में संतुलन बना रहे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम रोशनी का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है. इससे यात्रियों का ध्यान शांत माहौल की ओर जाता है और वे ज्यादा सतर्क रहते हैं. यही छोटी-छोटी सावधानियां विमान यात्रा को सुरक्षित बनाती हैं.