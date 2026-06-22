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गर्मी बढ़ते ही क्यों बेकाबू हो जाती हैं आग की घटनाएं? जानिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी क्यों पड़ जाती हैं कमजोर

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर गर्मियों में आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और आधुनिक उपकरण होने के बावजूद आग पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जानिए इसके पीछे का विज्ञान और सिस्टम की चुनौतियां.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 22, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:23 PM IST
गर्मी बढ़ते ही क्यों बेकाबू हो जाती हैं आग की घटनाएं? जानिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी क्यों पड़ जाती हैं कमजोर

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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