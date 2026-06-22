राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून को एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया. बहुमंजिला इमारत में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले गई और कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस दर्दनाक घटना ने सिर्फ सुरक्षा इंतजामों पर ही नहीं, बल्कि इस सवाल पर भी बहस छेड़ दी है कि आखिर गर्मियों में आग पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है.
मई और जून के महीनों में तापमान कई जगह 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है. इस दौरान हवा में नमी काफी कम हो जाती है और वातावरण बेहद शुष्क बन जाता है. लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, फर्नीचर और बिजली के तार जैसे ज्वलनशील पदार्थ तेजी से आग पकड़ते हैं. यही कारण है कि एक छोटी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट भी कुछ ही मिनटों में बड़ी आग का रूप ले सकता है. तेज हवाएं आग को और अधिक फैलाने का काम करती हैं.
गर्मियों में आग बुझाने की सबसे बड़ी चुनौती पानी का तेजी से वाष्पीकृत होना है. जब बाहर का तापमान पहले से ही अधिक हो और आग का तापमान सैकड़ों डिग्री तक पहुंच जाए, तब फेंका गया पानी काफी मात्रा में भाप बन जाता है. इसका असर यह होता है कि आग को ठंडा करने के लिए ज्यादा पानी और अधिक समय की जरूरत पड़ती है. कई बार दमकल कर्मियों को लगातार पानी की सप्लाई बनाए रखने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
घनी आबादी वाले इलाकों में फायर ब्रिगेड के सामने पहुंचने की चुनौती भी कम नहीं होती. संकरी गलियां, अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम बड़े दमकल वाहनों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार आग लगने के शुरुआती 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. इन्हें 'गोल्डन मिनट्स' कहा जाता है. यदि इसी समय फायर ब्रिगेड मौके तक नहीं पहुंच पाती, तो आग तेजी से फैल सकती है और नुकसान कई गुना बढ़ सकता है.
किसी भी शहर की अग्निशमन व्यवस्था में फायर हाइड्रेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनकी मदद से दमकल की गाड़ियां मौके के पास ही पानी भर सकती हैं. लेकिन कई शहरों में हाइड्रेंट या तो खराब पड़े रहते हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका होता है. ऐसी स्थिति में पानी खत्म होने के बाद दमकल वाहनों को दूर जाकर टैंक भरना पड़ता है, जिससे बहुमूल्य समय नष्ट होता है और आग पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है.
बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पर स्थिति और जटिल हो जाती है. ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष उपकरणों और हाई-प्रेशर सिस्टम की जरूरत होती है. कई पुरानी इमारतों में फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर और धुआं निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती. इससे बचाव और राहत कार्य प्रभावित होते हैं और दमकल विभाग को अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए केवल फायर ब्रिगेड पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. इमारतों में नियमित फायर ऑडिट, कार्यशील हाइड्रेंट, चौड़ी पहुंच सड़कें और आधुनिक सुरक्षा उपकरण जरूरी हैं. साथ ही लोगों को भी बिजली के उपकरणों, वायरिंग और अग्नि सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक होना होगा. तभी गर्मियों में बढ़ते अग्निकांडों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा.