पायलट की शर्ट पीछे से क्यों फाड़ दी जाती है? आखिर क्या है वजह

First Solo Flight: अगर आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी पायलट की ऐसी तस्वीर देखी हो, जिसमें उसकी यूनिफॉर्म की शर्ट पीछे से फटी हुई नजर आती हो, तो शायद आपको लगा होगा कि यह किसी मजाक, रैगिंग या शरारत का नतीजा है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, ये एविएशन की दुनिया की एक बेहद खास और सम्मानजनक परंपरा है, जो हर पायलट के करियर के सबसे यादगार पल से जुड़ी होती है.

इस परंपरा का संबंध पायलट की पहली सोलो फ्लाइट से होता है, जब वह बिना किसी इंस्ट्रक्टर की मदद के पहली बार अकेले विमान उड़ाता है, तो उसकी शर्ट के पीछे फाड़ दिया जाता है. ये फटी हुई शर्ट किसी परेशानी का नहीं, बल्कि बड़ी उपलब्धि और सफलता का प्रतीक मानी जाती है.

क्या होती है फर्स्ट सोलो फ्लाइट?

पायलट बनने का सपना देखने वाला हर छात्र लंबे समय तक कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है. इस दौरान एक अनुभवी इंस्ट्रक्टर उसके साथ विमान में मौजूद रहता है और उड़ान की हर बारीकी सिखाता है. टेकऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन और इमरजेंसी स्थितियों से निपटने जैसी सभी चीजों का अभ्यास कराया जाता है. जब इंस्ट्रक्टर को भरोसा हो जाता है कि छात्र अब पूरी तरह तैयार है, तब उसे पहली बार अकेले विमान उड़ाने की अनुमति दी जाती है. इस खास उड़ान को फर्स्ट सोलो फ्लाइट कहा जाता है. यह किसी भी पायलट के करियर का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पल माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शर्ट फाड़ने की परंपरा क्यों है?

फर्स्ट सोलो फ्लाइट पूरी करने के बाद पायलट की शर्ट का पिछला हिस्सा फाड़ने या काटने की परंपरा निभाई जाती है. इसके पीछे एक पुरानी और दिलचस्प कहानी छिपी है. पहले के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रक्टर छात्र के ठीक पीछे बैठता था. उड़ान के दौरान यदि छात्र कोई गलती करता था या उसे निर्देश देने होते थे, तो इंस्ट्रक्टर उसकी शर्ट खींचकर या कंधे पर हाथ रखकर उसका ध्यान आकर्षित करता था. जब छात्र पहली बार अकेले उड़ान भरने लायक बन जाता था, तब उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा काट दिया जाता था. यह इस बात का प्रतीक था कि अब उसे पीछे बैठे इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें: CBSE का पोर्टल बना परेशानी की वजह! आखिर क्या हुई गलती, जिससे छात्रों की बढ़ी टेंशन?

आज भी कैसे निभाई जाती है रस्म?

भले ही आज एविएशन तकनीक काफी आधुनिक हो चुकी है, लेकिन यह परंपरा अब भी दुनिया के कई फ्लाइंग स्कूलों और ट्रेनिंग अकादमियों में निभाई जाती है. सोलो फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद साथी छात्र और इंस्ट्रक्टर मिलकर पायलट की शर्ट का पिछला हिस्सा काटते हैं. कई संस्थानों में उस कपड़े पर उड़ान की तारीख, विमान का नाम और शुभकामनाएं भी लिखी जाती हैं. इसके बाद उसे एक यादगार स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा जाता है. यह परंपरा नए पायलट की मेहनत और उपलब्धि का जश्न मनाने का तरीका बन चुकी है.

वायरल तस्वीरों का सच क्या है?

अक्सर सोशल मीडिया पर महिला और पुरुष पायलटों की फटी हुई शर्ट वाली तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. कई लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई दुर्घटना हुई है या किसी ने मजाक किया है. लेकिन हकीकत में ऐसी तस्वीरें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक का जश्न होती हैं. यह दिखाती हैं कि संबंधित पायलट ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. इसलिए एविएशन जगत में यह तस्वीर गर्व, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक मानी जाती है.

पायलटों के लिए इतनी खास क्यों है?

एविएशन की दुनिया में फर्स्ट सोलो फ्लाइट सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, बल्कि यह वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है. शर्ट काटने की परंपरा उसी उपलब्धि को सम्मान देने का एक तरीका है. यह पायलट को हमेशा याद दिलाती है कि उसने अपने दम पर पहली बार आसमान को छुआ था. यही कारण है कि यह अनोखी रस्म आज भी दुनिया भर के पायलटों के बीच गर्व और सम्मान का प्रतीक बनी हुई है और हर नए पायलट के जीवन का यादगार हिस्सा मानी जाती है.

ये भी पढ़ें: 300 साल राज किया, लेकिन हज पर नहीं गया एक भी मुगल बादशाह! आखिर क्या थी इसकी वजह?