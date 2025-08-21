क्या Education Loan बार-बार हो जा रहा रिजेक्ट? जानें कहां हो रही है गलती

Education Loan Rejection Reasons: अक्सर हायर एजुकेशन के लिए लोगों को किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है. हालांकि, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोन के लिए अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में छात्रों को इससे काफी दिक्कत होती है. अगर आप भी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोग उठाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

1. कई बार क्या होता है कि लोन रिजेक्शन बैंक की गलती के कारण भी हो सकता है. ऐसे में आपको पहले गलतियों के बारे में बैंक से बात करनी चाहिए.

2. इसके अलावा कभी-कभार कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स या फिर फिर एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं.

3. वहीं, क्रेडिट हिस्ट्री का भी मुख्य रोल होता है. क्रेडिट हिस्ट्री यानी CIBIL स्कोर के जरिए भी लोन रिजेक्शन हो सकता है. अगर स्टूडेंट या उनके माता-पिता या फिर गारंटर ने पहले कोई लोन लिया हो और उसे समय पर नहीं चुकाया हो तो लोन में दिक्कत आ सकती है. ज्यादातर कमजोर क्रेडिट स्कोर वालों को बैंक लोन नहीं देती है.

4. इसके साथ ही कुछ जगहों पर कोर्स और यूनिवर्सिटी भी लोन रिजेक्ट होने की वजह बन सकती है. ज्यादातर बैंक उन कोर्सेज को प्राथमिकता देते हैं जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है, जिससे उन्हें पढ़ाई के बाद जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए.