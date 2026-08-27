Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /चॉकलेट और मिठाइयों से आगे बढ़ी गिफ्टिंग, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैकिंग बन रही नई पसंद

चॉकलेट और मिठाइयों से आगे बढ़ी गिफ्टिंग, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैकिंग बन रही नई पसंद

भारत में फेस्टिव गिफ्टिंग का ट्रेंड बदल रहा है. बादाम-काजू के साथ मैकाडामिया, पेकान, हेजलनट, ब्राजील नट और मखाना जैसे विकल्प प्रीमियम हैम्पर में जगह बना रहे हैं. जानिए नई पीढ़ी की बदलती पसंद और हेल्दी फूड अवेयरनेस से जुड़े इस ट्रेंड की पूरी कहानी.

Published: Aug 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:59 AM IST
चॉकलेट और मिठाइयों से आगे बढ़ी गिफ्टिंग, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैकिंग बन रही नई पसंद

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कृति सेनन Ad विवाद में नया मोड़! सोनू निगम के बयान से मचा हड़कंप; सामने आई हकीकत
2
3
4
5