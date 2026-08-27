/चॉकलेट और मिठाइयों से आगे बढ़ी गिफ्टिंग, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैकिंग बन रही नई पसंद

फेस्टिव सीजन में गिफ्टिंग का ट्रेंड अब सिर्फ मिठाई और पारंपरिक ड्राई फ्रूट बॉक्स तक सीमित नहीं है. बदलती लाइफस्टाइल के साथ माता-पिता और युवा ऐसे फूड विकल्पों को भी महत्व देने लगे हैं, जो स्वाद के साथ पोषण से जुड़े हों. यही वजह है कि मैकाडामिया, पेकान, हेजलनट, ब्राजील नट, मखाना, खजूर और सूखी बेरीज जैसे विकल्प प्रीमियम हैम्पर में जगह बना रहे हैं. इसका असर बच्चों और किशोरों के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट्स पर भी देखा जा सकता है.