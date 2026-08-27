/चॉकलेट और मिठाइयों से आगे बढ़ी गिफ्टिंग, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैकिंग बन रही नई पसंद

फेस्टिव सीजन में गिफ्टिंग का ट्रेंड अब सिर्फ मिठाई और पारंपरिक ड्राई फ्रूट बॉक्स तक सीमित नहीं है. बदलती लाइफस्टाइल के साथ माता-पिता और युवा ऐसे फूड विकल्पों को भी महत्व देने लगे हैं, जो स्वाद के साथ पोषण से जुड़े हों. यही वजह है कि मैकाडामिया, पेकान, हेजलनट, ब्राजील नट, मखाना, खजूर और सूखी बेरीज जैसे विकल्प प्रीमियम हैम्पर में जगह बना रहे हैं. इसका असर बच्चों और किशोरों के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट्स पर भी देखा जा सकता है.
आज गिफ्टिंग केवल महंगे सामान देने तक सीमित नहीं है. लोग ऐसा गिफ्ट चुनना चाहते हैं जो देखने में अलग हो और पाने वाले को नया अनुभव भी दे. यही वजह है कि पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स के साथ नए तरह के नट्स को भी शामिल किया जा रहा है. युवा और शहरी उपभोक्ताओं में अलग-अलग फूड्स और फ्लेवर को आजमाने की रुचि बढ़ने से इस तरह के हैम्पर को बाजार मिल रहा है.
क्या प्रीमियम का मतलब सिर्फ ज्यादा कीमत है?
पहले महंगे गिफ्ट का मतलब अक्सर बड़ा बॉक्स और ज्यादा मात्रा माना जाता था. अब प्रीमियम गिफ्टिंग की परिभाषा में वैरायटी और प्रेजेंटेशन भी शामिल हो रहे हैं. उदाहरण के लिए, बादाम-काजू से भरे बड़े बॉक्स के बजाय मैकाडामिया, पेकान, हेजलनट और ब्राजील नट का छोटा लेकिन अलग कलेक्शन भी आकर्षक लग सकता है. यानी कीमत के साथ गिफ्ट का अनुभव भी खरीदारी के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
बच्चों के फूड एजुकेशन से इसका क्या कनेक्शन?
इस ट्रेंड को फूड एजुकेशन के नजरिए से भी देखा जा सकता है. बच्चों और किशोरों को अलग-अलग खाद्य पदार्थों, उनके स्वाद और संतुलित भोजन की अवधारणा से परिचित कराने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. हालांकि, किसी भी नट को सिर्फ ‘हेल्दी’ मानकर बच्चों को देना सही नहीं है. उम्र, एलर्जी और सुरक्षित खाने के तरीके को ध्यान में रखना जरूरी है. छोटे बच्चों के मामले में पूरे नट्स चोकिंग का जोखिम पैदा कर सकते हैं.
क्या पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स पीछे छूट रहे हैं?
ऐसा कहना सही नहीं होगा. बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता अब भी भारतीय घरों और गिफ्टिंग संस्कृति का मजबूत हिस्सा हैं. नए नट्स की एंट्री का मतलब पुराने विकल्पों का खत्म होना नहीं, बल्कि विकल्पों की संख्या बढ़ना है. आने वाले समय में पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स और एक्सॉटिक नट्स को एक ही हैम्पर में साथ देखने का चलन और बढ़ सकता है.
कहां सबसे ज्यादा दिख रहा यह बदलाव?
कॉरपोरेट गिफ्टिंग, फेस्टिव हैम्पर और शादी के गिफ्ट में यह बदलाव अधिक दिखाई दे रहा है. इन मौकों पर लोग ऐसे विकल्प तलाशते हैं जो आकर्षक पैकेजिंग के साथ अलग स्वाद और अनुभव दें. मैकाडामिया का अलग टेक्सचर, पेकान का विशिष्ट स्वाद या हेजलनट का रोस्टेड फ्लेवर पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स से अलग अनुभव दे सकता है.
क्या बदल रही है नई पीढ़ी की फूड सोच?
फेस्टिव गिफ्टिंग में आया यह बदलाव केवल बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि बदलती उपभोक्ता पसंद को भी दिखाता है. नई पीढ़ी वैरायटी, प्रेजेंटेशन और फूड अवेयरनेस को महत्व दे रही है. इसी वजह से आने वाले समय में फेस्टिव हैम्पर केवल ज्यादा मात्रा वाला बॉक्स नहीं, बल्कि सोच-समझकर चुने गए अलग-अलग फूड्स का कलेक्शन बन सकता है. पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स अपनी जगह बनाए रखते हुए नए विकल्पों के साथ मिलकर गिफ्टिंग की नई तस्वीर तैयार कर सकते हैं.