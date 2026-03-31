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Hindi Newsशिक्षाक्यों 31 मार्च को खत्म होता है वित्त वर्ष? इसके पीछे छुपा है अंग्रेजों का 159 साल पुराना रहस्य

क्यों 31 मार्च को खत्म होता है वित्त वर्ष? इसके पीछे छुपा है अंग्रेजों का 159 साल पुराना रहस्य

Indian Fiscal Year History: भारत में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने की परंपरा 1867 से चली आ रही है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों की फसलों की कटाई के समय के मुताबिक तय की गई थी. इसके अलावा, दिसंबर में त्योहारों के कारण होने वाली व्यस्तता से बचने के लिए मार्च को क्लोजिंग का सही समय माना गया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:05 AM IST
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क्यों 31 मार्च को खत्म होता है वित्त वर्ष? इसके पीछे छुपा है अंग्रेजों का 159 साल पुराना रहस्य

Indian Fiscal Year History: हर साल 31 मार्च आते ही एक खास काम पूरा होता है. इसी दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है. इसके बाद 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है. इस दौरान लोगों की कमाई और खर्च का पूरा हिसाब तैयार किया जाता है. टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम भी इसी समय पूरे होते हैं. इसलिए यह तारीख हर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए काफी अहम होती है.

31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की परंपरा आज की नहीं है. यह नियम अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वही सिस्टम लागू किया गया, जो वे अपने देश में अपनाते थे. उस समय ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल से मार्च तक का साल माना जाता था. साल 1867 में भारत में भी यही व्यवस्था लागू कर दी गई. आजादी के बाद भी इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया.

खेती और लगान से है संबंध

इसका संबंध खेती और लगान से भी जुड़ा हुआ है. अंग्रेजों के समय में टैक्स का बड़ा हिस्सा किसानों से लिया जाता था. उस समय फसलों के हिसाब से ही टैक्स तय किया जाता था. भारत में रबी की फसल जैसे गेहूं, चना और सरसों की कटाई मार्च के आसपास होती है. जब फसल कट जाती थी, तब किसान टैक्स देने की स्थिति में होते थे. इसलिए मार्च को साल का अंत मानना आसान था. इसके बाद अप्रैल से नई फसल का चक्र शुरू हो जाता था.

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हिंदू नव वर्ष की शुरुआत

कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 1 अप्रैल से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है. इसलिए इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है. हालांकि ये वजह हर जगह लागू नहीं होती, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे भी एक कारण मानते हैं. इससे नए वित्त वर्ष की शुरुआत को एक प्रतीकात्मक महत्व मिलता है.

कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दिसंबर में ही साल क्यों खत्म नहीं होता है. दरअसल, दिसंबर का महीना त्योहारों और छुट्टियों का समय होता है. इस दौरान लोग काफी व्यस्त रहते हैं. ऐसे में बड़े स्तर पर हिसाब-किताब करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए मार्च को ही वित्त वर्ष की क्लोजिंग के लिए सही माना गया. इसी कारण आज भी भारत में 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन माना जाता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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