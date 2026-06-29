/क्या हर थाने में महिला पुलिस बढ़ने से महिलाओं को जल्दी मिलेगा इंसाफ? IIT मद्रास की रिसर्च में सामने आए बड़े खुलासे

आज भी देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की बड़ी संख्या पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती है. कई पीड़िताएं सामाजिक दबाव, बदनामी के डर या पुलिस प्रक्रिया को लेकर झिझक के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं हैं. ऐसे में एक नई रिसर्च ने बताया है कि अगर पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़े, तो न सिर्फ पीड़िताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि जेंडर आधारित अपराधों की रिपोर्टिंग और न्याय की प्रक्रिया भी मजबूत हो सकती है. IIT मद्रास के नेतृत्व में हुई इस बहु-संस्थागत स्टडी में दावा किया गया है कि महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पीड़ितों को मानसिक सुरक्षा का एहसास कराती है और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाती है.
हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि हर मामले में समझौते या मध्यस्थता (ADR) पर ज्यादा जोर देना न्याय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है. आइए जानते हैं इस अध्ययन में क्या-क्या अहम बातें सामने आई हैं.
IIT मद्रास के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन का उद्देश्य ये समझना था कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से जेंडर आधारित अपराधों के मामलों में क्या बदलाव आता है. रिसर्च का नेतृत्व रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रोफेसर पी. कंदास्वामी ने किया. रिसर्च में पाया गया कि महिला पुलिसकर्मियों की अधिक भागीदारी से पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है, शिकायत दर्ज कराने की संभावना अधिक होती है और पूरी पुलिस व्यवस्था अधिक पीड़ित-केंद्रित बनती है. शोधकर्ताओं के अनुसार महिला अधिकारी संवेदनशीलता, सहानुभूति और देखभाल की भावना के साथ मामलों को संभालती हैं, जिससे पीड़ित महिलाओं को खुलकर अपनी बात रखने में मदद मिलती है.
रिसर्च में बताया गया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कई अपराध, खासकर घरेलू हिंसा और पारिवारिक उत्पीड़न के मामले, अब भी दर्ज नहीं हो पाते. इसकी बड़ी वजह सामाजिक कलंक, डर और पारिवारिक दबाव है. दूसरी ओर, कई सरकारी प्रयासों के बावजूद पुलिस बल में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) के अनुसार वर्ष 2022 में देश की कुल पुलिस फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 11.75 प्रतिशत थी. शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि यह संख्या बढ़ाई जाए तो पीड़िताओं का भरोसा मजबूत होगा और जेंडर अपराधों की रिपोर्टिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा.
यह अध्ययन केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें देशभर के पुलिस अधिकारियों के साथ फोकस ग्रुप चर्चा भी की गई. इसके बाद अपराध विज्ञान (Criminology), मनोविज्ञान, समाज कार्य और कानून के विशेषज्ञों से भी निष्कर्षों का सत्यापन कराया गया. इस रिसर्च को प्रतिष्ठित Systems Research and Behavioral Science जर्नल में प्रकाशित किया गया है. रिसर्च में IIT मद्रास के प्रोफेसर पी. कंदास्वामी परमशिवन के अलावा टी.ए. पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के प्रोफेसर थंगातुर सुकुमार हरिहरन, IIM लखनऊ की डॉ. नबीला खान और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस. तेजस्विन भी शामिल रहे.
रिसर्च का सबसे अहम निष्कर्ष 'Alternative Dispute Resolution (ADR) Paradox' रहा. रिसर्च में पाया कि कई बार महिला पुलिस अधिकारी पारिवारिक रिश्ते बचाने या न्याय व्यवस्था पर बोझ कम करने के उद्देश्य से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बजाय समझौते या मध्यस्थता की सलाह देती हैं. हालांकि अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि हर मामले में ऐसा करना सही नहीं है. यदि गंभीर मामलों में केवल समझौते का रास्ता अपनाया जाए, तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है और कानूनी जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि ADR का इस्तेमाल तभी होना चाहिए, जब पीड़ित अपनी इच्छा से इसे स्वीकार करे.
डॉ. नबीला खान के अनुसार केवल महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा. इसके साथ उन्हें नेतृत्व के अवसर, विशेष प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और मजबूत जवाबदेही तंत्र भी देना जरूरी है. एस. तेजस्विन ने कहा कि महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने को केवल आरक्षण या भर्ती लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी संस्थाएं विकसित करनी होंगी जिन पर आम नागरिक भरोसा कर सकें. शोध में यह भी कहा गया कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी पीड़िताओं को मानसिक सुरक्षा देती है, जिससे शिकायत दर्ज कराने की दर बढ़ती है.
अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि सरकार को महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती बढ़ाने, उन्हें वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति देने, जेंडर अपराधों से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और समय-समय पर स्वतंत्र समीक्षा कराने जैसे कदम उठाने चाहिए. इसके अलावा मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जनजागरूकता अभियान भी महिला भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि केवल महिला पुलिस की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसी न्याय व्यवस्था बनानी होगी जो पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ अपराधियों की कानूनी जवाबदेही भी सुनिश्चित करे.
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 10% से 12% के बीच है. कुल संख्या के लिहाज से पूरे देश में करीब 2.15 लाख से 2.5 लाख महिला पुलिसकर्मी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों ने भर्ती अभियानों में तेजी दिखाई है, जिससे इस संख्या में लगातार सुधार हो रहा है.
33% आरक्षण का लक्ष्य: केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी को कम से कम 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) तक ले जाया जाए.
राज्यों के कड़े कदम: बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 से 35 प्रतिशत तक का आरक्षण लागू कर दिया है ताकि थानों और सुरक्षा बलों में उनकी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया जा सके.
महिला थानों और हेल्पडेस्क का विस्तार: देश के हर थाने में 'महिला हेल्प डेस्क' और विशेष 'महिला पुलिस थानों' की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर केवल महिला कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती करने की योजना पर काम चल रहा है.
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