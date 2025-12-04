MBBS के लिए रूस क्यों है भारतीय छात्रों की पहली पसंद? जानिए भारत और रूस की पढ़ाई के खर्चे में क्या है अंतर

Why Indian Students Study MBBS In Russia: देश के अधिकांश युवाओं का सपना मेडिकल क्षेत्र में शानदार करियर बनाने का होता है, जिसके लिए छात्र देश से लेकर विदेशों तक पढ़ाई करने के लिए जाते हैं. खासकर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) की पढ़ाई के लिए, उनमें से छात्रों के लिए लोकप्रिय और प्रमुख देश रूस (Russia) है. क्या आप जानते हैं, क्यों MBBS की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद रूस है. आइए हम आपको इसके पीछे की वजह के साथ भारत और रूस की पढ़ाई के खर्चे में क्या अंतर है, इसके बारे में भी बताते हैं.

कम फीस में हाई लेवल एजुकेशन

भारतीय छात्रों के लिए रूस में MBBS की पढ़ाई पहली पसंद है, क्योंकि वहां कम फीस में छात्रों को हाई लेवल शिक्षा मिलती है. रूस के कई चिकित्सा विश्वविद्यालय को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा मान्यता प्राप्त है.

कॉम्पिटिशन से राहत

भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की सीटों सिमित है. जिस कारण हर साल मेडिकल छात्रों के प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) आयोजित की जाती है. नीट में अच्छे रैंक हासिल करने वाले छात्रों को ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है. वहीं, देश के प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें की बात करें, तो वो सीमित होने का साथ उसकी फीस काफी ज्यादा होती है.

ऐसे में जो छात्र सामान्य परिवार से आते हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाता है. इसलिए भारतीय छात्रों के लिए रूस MBBS की पढ़ाई के लिए पहली पसंद होती है, जहां मेडिकल की पढ़ाई भारतीय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में सस्ती है. इसी के साथ यह छात्रों को कड़ी कॉम्पिटिशन से भी राहत दिलाता है.

भारतीय छात्रों के लिए सुविधा

रूस के कई यूनिवर्सिटी में भारतीयों छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, भोजन और रहने की व्यवस्था होती है. जिससे अपने देश को छोड़ दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को आरामदायक वातावरण मिलता है.

विश्व स्तर मान्यता

भारतीय छात्र चिकित्सा की पढ़ाई के लिए रूस जाना इसलिए भी पसंद करते हैं, क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटी से प्राप्त MBBS की डिग्रियों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं.

अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

रूस में MBBS का सिलेबस अंग्रेजी में होता है, जिस कारण छात्रों को पढ़ाई में परेशानी नहीं होती है. उन्हें लैंग्वेज गैप जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है.

आसान प्रवेश प्रक्रिया

रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है. छात्र 12वीं में प्राप्त अंक के आधार पर वहां एडमिशन के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं.

प्रैक्टिकल एक्सपोजर

रूस में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर खासा ध्यान दिया जाता है. यह भी एक कारण है कि मेडिकल स्टूडेंट्स अन्य देशों की तुलना में रूस से MBBS की पढ़ाई करना पसंद करते हैं.

भारत में प्रैक्टिस का मौका

रूस से MBBS की पढ़ाई के बाद भारतीय छात्र भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा आयोजित विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (FMGE) पास करना होता है.

भारत और रूस की पढ़ाई के खर्चे में क्या है अंतर?

रूस में MBBS की पढ़ाई भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी सस्ती है. जहां भारतीय प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की फीस 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकती है. वहीं, रूस में MBBS के पूरे कोर्स की फीस 15 लाख रुपये से 50 लाख या उससे अधिक तक होती है. वहीं, रूस में भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ अन्य लाभ लाभ भी मिलते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई पूरी करने में आसानी होती है.

