यूरोप के इस देश में पढ़ने के लिए जा रहे कई भारतीय स्टूडेंट! 'वनस्टेप ग्लोबल' की रिपोर्ट में खुलासा, ये है बड़ी वजह

Abroad Study: भारतीय स्टूडेंट्स के बीच विदेश में पढ़ाई करने की रुचि ज्यादा रहती है. रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका या कनाडा नहीं, यूरोप का एक दूसरा देश स्मार्ट और सुरक्षित करियर के लिए भारतीयों की पसंदीदा देशों में से एक बना है.
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Abroad Study: भारतीय स्टूडेंट्स के बीच विदेशी पढ़ाई और विदेश की डिग्री दोनों को लेकर काफी क्रेज है. बेहतर भविष्य की तलाश में हर साल लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स दूसरे देश पहुंच जाते हैं. करियर और बेहतर शिक्षा समेत अन्य कारणों से भी देश से बाहर भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं. लंबे समय से भारतीय स्टूडेंट्स के पसंदीदा देशों की लिस्ट में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई जैसे देश शामिल रहे हैं लेकिन अब बिगड़ते हालातों के साथ स्टूडेंट्स की पहली पसंद बदल चुकी है. भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश तो चुन रहे हैं लेकिन देशों के नए ऑप्शन को अपना रहे हैं.
एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि भारतीय छात्रों के बीच आयरलैंड जैसे नए ऑप्शन को अपनाया जा रहा है और ये देश तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. हायर एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छी पहचान रखने वाली फर्म वनस्टेप ग्लोबल की ओर से खुलासा किया गया है. वनस्टेप ग्लोबल द्वारा द स्टूडेंट परसेप्शन स्टडी एक रिपोर्ट जारी की जिससे जानकारी मिल रही है कि 2024 में भारतीय स्टूडेंट्स के बीच आयरलैंड को 38 प्रतिशत तक पसंद किया गया. ये आंकड़ा उस वक्त बढ़ा जब भारतीयों स्टूडेंट्स की दिलचस्पी लगभग 15 प्रतिशत तक घटी थी.
दरअसल, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आयरलैंड में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पढ़ाई को लेकर इस देश को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा मगर फिर भी पिछले एक दशक में आयरलैंड में भारतीयों की संख्या बढ़ती दिखी है. ये आंकड़ा 700 से 9000 से अधिक पहुंच चुका है.
आयरलैंड में पढ़ाई करने के लिए कई भारतीय स्टूडेंट्स जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह दूसरे बड़े देशों द्वारा वीजा से जुड़े नियमों में सख्ती करना है. ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने वीजा नियमों में सख्ती काफी ज्यादा कर दी है. अमेरिका में भी हालात ज्यादा सही नहीं है और भारतीय स्टूडेंट्स अपने लिए आयरलैंड में पढ़ाई के अवसर तलाश रहे हैं. स्टूडेंट्स के बीच इस देश को लेकर और ज्यादा दिलचस्पी तभी बढ़ सकेगी जब आयरलैंड ज्यादा से ज्यादा कोर्स ऑफर करेगा.
भारतीय स्टूडेंट्स के बीच विदेश से पढ़ाई के विकल्प में आयरलैंड के उभरने की वजह एक ये भी है कि यहां पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है. यहां पर कई संस्थान हैं जो साइंस, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग संबंधित अच्छी पढ़ाई प्रदान करते हैं. कोर्स की अवधि कम है और स्टूडेंट्स को जल्दी डिग्री भी मिल जाती है. इतना ही नहीं, भारतीय स्टूडेंट्स यहां से पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा भी हासिल कर सकते हैं. करियर के लिए कई अच्छे ऑप्शन के लिए भी ये देश अब अपनी नई पहचान बना रहा है.
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