/सिर्फ एक विषय की पढ़ाई क्यों काफी नहीं, बदलती दुनिया में छात्रों के लिए इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्यों जरूरी?

आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य, गरीबी और डिजिटल बदलाव जैसी चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं. इन समस्याओं को केवल किसी एक विषय के नजरिए से समझना आसान नहीं है. इनके समाधान के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशल साइंस, आर्ट्स और मैनेजमेंट जैसे अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी को एक साथ समझना जरूरी हो गया है. इसी जरूरत के कारण इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी अंतरविषयक शिक्षा पर जोर बढ़ रहा है.
अंतरविषयक शिक्षा छात्रों को किसी समस्या को कई अलग-अलग नजरिए से देखने का अवसर देती है. जब छात्र विभिन्न विषयों के विचारों और तरीकों को समझते हैं, तो वे किसी चुनौती का व्यापक विश्लेषण कर पाते हैं. इससे उनमें पुराने तरीकों पर सवाल उठाने और तकनीकी के साथ सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है.
क्या विश्वविद्यालयों में बदल रही है पढ़ाई की सोच?
डॉ. डी. वाई. पाटिल ग्रुप, पुणे के ज्ञान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (DPGU) में अंतरविषयक शिक्षा को बदलती दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. अलग-अलग विषयों के बीच संवाद और मिलकर काम करने से छात्रों में सहयोग, प्रयोग करने की सोच और दूसरे क्षेत्रों से सीखने की आदत विकसित होती है. तेजी से बदलते रोजगार बाजार में ये क्षमताएं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.
क्या पढ़ाई का मकसद सिर्फ अच्छे नंबर हैं?
डॉ. तान्या सिंह, डीन एकेडमिक्स, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, के अनुसार अलग-अलग विषयों को साथ लेकर पढ़ाई करने से छात्र किसी समस्या को कई तरीकों से समझ सकते हैं और बेहतर समाधान खोज सकते हैं. उनके मुताबिक पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक हासिल करना नहीं होना चाहिए. छात्रों को यह भी सीखना जरूरी है कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में कैसे कर सकते हैं.
क्या प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी जरूरी हैं?
छात्रों के लिए प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, रिसर्च, प्रतियोगिताओं और समाज से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है. इससे उन्हें किताबों में सीखी जानकारी को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने का अनुभव मिलता है. अलग-अलग विषयों के छात्रों के साथ काम करने से उनकी समस्या समाधान क्षमता, संवाद कौशल और टीमवर्क बेहतर हो सकता है.
क्या कंपनियों को टी-शेप्ड प्रोफेशनल्स चाहिए?
आने वाले समय में ऐसे युवाओं की जरूरत बढ़ सकती है जो अपने एक क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, लेकिन दूसरे क्षेत्रों की बुनियादी समझ भी रखते हों. रितिका गुप्ता, CEO एवं ग्लोबल एजुकेशन मेंटर, Aaera, ऐसे युवाओं को “टी-शेप्ड प्रोफेशनल्स” के रूप में बताती हैं. यानी किसी एक क्षेत्र में गहरी जानकारी के साथ दूसरे क्षेत्रों को समझने और अलग-अलग लोगों के साथ काम करने की क्षमता.
क्या विदेश में पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ डिग्री है?
रितिका गुप्ता के अनुसार विदेश में पढ़ाई का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी जरूरी है. टेक्नोलॉजी और बिजनेस, डेटा और हेल्थकेयर या इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रोग्राम छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण दे सकते हैं.
क्या भविष्य की नौकरियों के लिए नई सोच जरूरी है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थकेयर, बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में आने वाले समय में अलग-अलग विषयों का ज्ञान और उनके बीच तालमेल महत्वपूर्ण हो सकता है. इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन छात्रों में सोचने, समस्या समझने और नए समाधान तलाशने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है. बदलती नौकरियों की दुनिया में यही लचीलापन युवाओं को बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है.