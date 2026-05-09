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Hindi Newsशिक्षाहर 10 में से 1 छात्र क्यों छोड़ रहा स्कूल? नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, आपका राज्य किस नंबर पर

हर 10 में से 1 छात्र क्यों छोड़ रहा स्कूल? नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, आपका राज्य किस नंबर पर

NITI Aayog Report: नीति आयोग की 2026 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. भारत में सेकेंडरी स्तर पर हर 10 में से 1 छात्र स्कूल छोड़ रहा है. जानिए किन राज्यों में ड्रॉपआउट सबसे ज्यादा है और किन राज्यों ने सुधार की मिसाल पेश की है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 07:18 PM IST
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हर 10 में से 1 छात्र क्यों छोड़ रहा स्कूल? नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, आपका राज्य किस नंबर पर

स्कूल की ड्रेस, कंधे पर बैग और बड़े सपने... हर बच्चे की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है. लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की इस यात्रा को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं. नीति आयोग की मई 2026 में जारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चिंता सामने रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंडरी यानी 9वीं-10वीं स्तर पर ड्रॉपआउट रेट सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है. अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन 2024-25 में भी राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत दर्ज किया गया. यानी हर 10 में से करीब 1 छात्र स्कूल छोड़ रहा है.

किन राज्यों में हालात ज्यादा खराब?

राज्यवार आंकड़े देखें तो कई राज्यों की तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है. सबसे ज्यादा सेकेंडरी ड्रॉपआउट West Bengal में 20 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद Arunachal Pradesh और Karnataka में 18.3 प्रतिशत, Assam में 17.5 प्रतिशत और Mizoram व Meghalaya में 17.4 प्रतिशत ड्रॉपआउट दर्ज किया गया. इसके अलावा Gujarat में 16.9 प्रतिशत, Madhya Pradesh में 16.8 प्रतिशत और Ladakh में 16.2 प्रतिशत छात्रों ने सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ी. यह आंकड़े बताते हैं कि उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखना अभी भी बड़ी चुनौती है.

 

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States Dropout Rates
West Bengal 20%
Arunachal Pradesh 18.3%
Karnataka 18.3%
Assam 17.5%
Mizoram and Meghalaya 17.4%

कौन से राज्य बने मिसाल?

कुछ राज्यों ने इस मामले में शानदार काम भी किया है. चंडीगढ़ में ड्रॉपआउट रेट सिर्फ 2 प्रतिशत रहा. झारखंड में यह 3.5 प्रतिशत, लक्ष्यदिप में 4.1 प्रतिशत, उत्तराखंड में 4.6 प्रतिशत और केरलम में 4.8 प्रतिशत दर्ज किया गया. ये दिखाता है कि सही नीतियों और मजबूत स्कूल सपोर्ट सिस्टम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा योजनाओं की मजबूती और परिवारों की भागीदारी से ऐसे नतीजे संभव हुए हैं.

बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं?

रिपोर्ट बताती है कि सेकेंडरी स्तर पर आर्थिक दबाव, जल्दी नौकरी करने की मजबूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और संस्थागत सहयोग की कमी बड़ी वजह बन रही है. हालांकि कई राज्यों ने शानदार सुधार भी दिखाया है. उडिसा में ड्रॉपआउट 49.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गया. झारखंड में 23.2 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत, नागालैंड में 35.1 प्रतिशत से 12.1 प्रतिशत, बिहार में 25.3 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत और राजस्थान में 18.8 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई. इससे साफ है कि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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