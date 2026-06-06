/अंजीर को क्यों कहां जाता है दुनिया का सबसे पुराना फल? देश में ही नहीं विदेशों में भी है जबरदस्त डिमांड

दुनिया में कई ऐसे फल हैं जिन्हें लोग स्वाद और सेहत के लिए पसंद करते हैं, लेकिन अंजीर की कहानी सबसे अलग मानी जाती है. यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास का हिस्सा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान आज से करीब 11 हजार साल पहले भी अंजीर की खेती करता था. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे पुराने फलों में शामिल किया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ कई फसलें बदलीं, लेकिन अंजीर की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई. आज भी यह भारत समेत दुनिया के कई देशों में बड़े चाव से खाया जाता है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में Harvard University और Bar-Ilan University के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण शोध किया. इस दौरान उन्हें Gilgal I नाम के प्राचीन गांव में 11200 से 11400 साल पुराने जीवाश्म अंजीर मिले. इन खोजों ने वैज्ञानिकों को यह मानने का आधार दिया कि अंजीर दुनिया के सबसे पुराने खेती किए जाने वाले फलों में से एक है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज मानव सभ्यता और कृषि इतिहास को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है. इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन इंसान केवल शिकार पर निर्भर नहीं थे, बल्कि खेती करना भी सीख चुके थे.
प्राचीन सभ्यताओं में क्यों था खास?
अंजीर का महत्व सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था. प्राचीन मिस्र, यूनान और मध्य पूर्व की सभ्यताओं में इसका विशेष स्थान था. इसका मीठा स्वाद और आसानी से उगने की क्षमता इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती थी. पुराने समय में लोग अंजीर को सुखाकर लंबी यात्राओं में साथ ले जाते थे, क्योंकि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता था. व्यापारियों और यात्रियों के लिए यह एक आदर्श खाद्य पदार्थ माना जाता था. कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और धार्मिक ग्रंथों में भी अंजीर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी प्राचीन लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
आज भी अंजीर को सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व हड्डियों और हृदय की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. कहा जाता है कि चीनी के व्यापक इस्तेमाल से पहले लोग प्राकृतिक मिठास के लिए अंजीर का उपयोग करते थे. वर्तमान समय में इसे सूखे मेवे, मिठाइयों, सलाद और हेल्दी स्नैक्स के रूप में खाया जाता है. यही वजह है कि हजारों साल पुराना यह फल आज भी दुनियाभर में अपनी खास पहचान बनाए हुए है.
अंजीर सिर्फ अपने इतिहास की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके पोषण और स्वाद ने भी इसे खास बनाया है. भारत, तुर्की, ईरान, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में इसकी भारी मांग है. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. लंबे इतिहास, बेहतरीन स्वाद और स्वास्थ्य लाभों की वजह से अंजीर आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में गिना जाता है.