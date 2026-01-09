IIT Bombay: JEE टॉपर्स की पहली पसंद है IIT बॉम्बे? जानिए क्यों और क्या है खास बातें

Advertisement
IIT Bombay Admission: हर साल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के लिए अच्छे से अच्छे संस्थान में एडमिशन के लिए छात्रों द्वारा जेईई परीक्षा में शामिल हुआ जाता है और उसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले 99% स्टूडेंट्स की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लेने का होता है, लेकिन ऐसा क्या खास और इसके पीछे की वजह क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:16 PM IST
IIT Bombay Admission: भारत में जेईई मेन (JEE Main) और जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) दो प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं हैं. जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IITs में प्रवेश के लिए योग्य माने जाते हैं. जेईई मुख्य परीक्षा देने के बाद पास उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा देनी होती है जो कि एक कठिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. कांसेप्ट-आधारित और अधिक चुनौतीपूर्ण वाली इस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे है. पिछले साल के आंकड़ों की ओर से ऐसा दावा किया जाता है. हर साल इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए JEE एडवांस्ड के टॉपर्स में से ज्यादातर की पहली पसंद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे है. आखिर क्यों और क्या खास बातें हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचने के लिए IIT बॉम्बे चर्चाओं में रहता है?

IIT बॉम्बे क्यों है JEE टॉपर्स की पहली पसंद?

IIT बॉम्बे क्यों जेईई टॉपर्स की पहली पसंद है? अक्सर ये सवाल चर्चाओं में रहता है. सोशल मीडिया पर भी ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है. कई यूजर्स की ओर से ऐसा दावा किया जाता है कि मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और यहां कई सारे बेहतरीन प्लेसमेंट ऑप्शन्स मिल सकते हैं जिस वजह से टॉपर्स चाहते हैं कि उनका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हो. जबकि, कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर इसे लेकर दावा करते हैं कि ये एकमात्र ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है. कुछ यूजर्स की ओर से आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी के अच्छे होने की वजह को पसंद का कारण बताया जाता है.

ये हैं IIT बॉम्बे चुनने के मुख्य 5 कारण

1. एकेडमिक एक्सीलेंस:- भारत के सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी बॉम्बे की प्रतिष्ठा और रैंकिंग सबसे ऊपर है. स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस आकर्षित होने की वजहों में से एक है.

2. फैकल्टी:- भारत के सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी को बेहतरीन माना जाता है. इंटरनेशनल लेवल फैकल्टी आकर्षण की वजह बना हुआ है. छात्रों के साथ फैकल्टी मेंबर्स का व्यक्तिगत रूप से जुड़ना और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना आईआईटी बॉम्बे को टॉपर्स की पसंद बनाता है.

3. रिसर्च और इनोवेशन:- देश की सबसे आधुनिक प्रयोगशालाएं के लिए आईआईटी बॉम्बे जाना जाता है. यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को रिसर्च फील्ड में जाने के मौके प्रदान के लिए भी संस्थान जाना जाता है. नई तकनीकों से रूबरू कराने के अलावा शोध कार्यों में शामिल करने के लिए छात्रों के बीच संस्थान जानी जाती है.

4. कैम्पस प्लेसमेंट:- किसी भी छात्र के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो जहां से पढ़ाई कर रहे हैं वहां से ही उन्हें एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल सके और ये मौका आईआईटी बॉम्बे की ओर से दिया जाता है. आईआईटी बॉम्बे के कैम्पस प्लेसमेंट में दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां आती हैं और ऐसे में आकर्षक पैकेज ऑफर भी छात्रों को मिल पाता है.

5. कैम्पस लाइफ:- आईआईटी बॉम्बे की लोकेशन भी एक वजह है जो टॉपर्स को अपनी ओर खींचता है. भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है. यहां पर छात्रों को अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप से लेकर कई अन्य अवसर मिलते हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Main और JEE Advanced में क्या है अंतर? समझिए एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

IIT Bombay

