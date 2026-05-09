भारत का वो शहर जिसे कहां जाता है ‘City of Joy’, कभी यहीं से चलता था पूरे देश का राज!

भारत के सबसे खास और जीवंत शहरों में गिने जाने वाला कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और भावनाओं का संगम माना जाता है. एक समय ऐसा था जब यही शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था और पूरे देश की प्रशासनिक गतिविधियां यहीं से संचालित होती थीं. लेकिन समय के साथ कोलकाता ने सिर्फ राजनीतिक पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी संस्कृति, कला, त्योहारों और लोगों के अपनापन से पूरी दुनिया का दिल जीता. यही वजह है कि आज इसे प्यार से ‘City of Joy’ यानी खुशियों का शहर कहा जाता है.

क्यों खास हैं यहां के लोग?

कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान यहां के लोग हैं. यहां के लोग बेहद मिलनसार, भावुक और मददगार माने जाते हैं. चाहे पड़ोसी हो या कोई अजनबी, यहां हर कोई आसानी से जुड़ जाता है. छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढना इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है. सड़क किनारे चाय पर चर्चा, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और त्योहारों में मिलकर जश्न मनाना यहां की लाइफस्टाइल का हिस्सा है. फ्रेंच लेखक Dominique Lapierre ने अपनी मशहूर किताब City of Joy में इस शहर की भावनाओं और इंसानियत को दुनिया के सामने रखा.

क्या त्योहार बनाते हैं इसे खास?

कोलकाता में त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें पूरी शिद्दत के साथ जिया जाता है. खासकर Durga Puja के दौरान पूरा शहर रोशनी, रंग-बिरंगे पंडालों और संगीत से भर जाता है. हर गली और हर मोहल्ला उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है. इस दौरान अमीर-गरीब का फर्क मिट जाता है और पूरा शहर एक परिवार की तरह जश्न मनाता है. यही सामाजिक जुड़ाव और एकता कोलकाता को बाकी शहरों से अलग बनाती है. यहां लोग सिर्फ त्योहार नहीं मनाते, बल्कि रिश्तों और खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं.

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क्या कला और स्वाद है पहचान?

कोलकाता को लंबे समय से कला, साहित्य और बौद्धिक सोच का केंद्र माना जाता है. Rabindranath Tagore जैसे महान व्यक्तित्व ने इस शहर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. Rabindra Sadan, Nandan और Indian Museum आज भी इसकी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं. वहीं खाने की बात करें तो Kathi Roll, Puchka, Rasgulla और संदेश यहां की पहचान हैं. Indian Coffee House जैसे ठिकाने सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि विचारों और रिश्तों का अड्डा भी माने जाते हैं.