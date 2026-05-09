क्यों 9 मई को मनाई जा रही है रवींद्रनाथ टैगोर जयंती? बंगाल में BJP शपथ ग्रहण से जुड़ी चर्चा समझिए

Rabindranath Tagore Birth Anniversary Date 2026: 9 मई को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की शपथ ग्रहण की चर्चा क्यों? क्या इसका कनेक्शन गुरुदेव गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जयंती से है, जानिए पूरा मामला जानते और समझते हैं.
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Rabindranath Tagore Birth Anniversary Date 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ देखा गया जिसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ मुख किया. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 में 294 में से 206 सीटें हासिल कर बीजेपी की जीत हुई और करीब 15 साल से चल रही ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी (TMC) के शासन का अंत हुआ. पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे जिसके लिए 9 मई 2026 को राज्य में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा. इस तारीख के चयन को लेकर लोगों के बीच कई सवाल और कन्फ्यूजन है कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण के लिए 9 मई की तारीख चुनी? जब 7 मई को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती थी, तो 9 मई से इस दिन का क्या कनेक्शन है? आइए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शपथ ग्रहण से जुड़ी चर्चा समझते हैं.
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण के लिए 9 मई की डेट ही क्यों चुनी है? दरअसल, इसके पीछे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती वजह है. बंगाल में 9 मई को रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मोत्सव मनाया जाएगा.
दरअसल, 9 मई को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने के पीछे की वजह बंगाल का पंचांग है. बंगाली पंचांग के मुताबिक 9 मई को बैसाख का 25वां दिन है जिस वजह बंगाल में इस तारीख पर रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है. कभी ये 8 मई तो कभी 9 मई को मनाई जाती है. हालांकि, दुनिया भर में 7 मई को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है, मगल बंगाल में पारंपरिक रूप में बैसाख की 25वीं तिथि का खास महत्व है.
पूरे बंगाल के लोगों की भावनाओं से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन जुड़ा हुआ है. ये इस राज्य की सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक है. राज्य के लोगों से जुड़ने की कोशिश के साथ बीजेपी सरकार ने 9 मई, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर नए सीएम के शपथ कार्यक्रम को आयोजित करने का फैसला लिया है.
जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 7 मई 1861 को रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था. जबकि, बंगाली पंचांग के मुताबिक ये दिन 25 बैसाख का था और इस वजह से यहां के लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बजाए बंगाली पंचांग को अपनाते हैं और हर साल 25 बैसाख को ही रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं. भारत में कई लोग पंचांग को अपनाते हैं और उस हिसाब से 25 बैसाख को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाना गलत नहीं है.
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