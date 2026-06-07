/गणित में क्यों नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? जानिए इसके पीछे की वजह और इतिहास

नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है. लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा लोगों को हैरान करता है कि आखिर गणित को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया? इसका जवाब अल्फ्रेड नोबेल की 1895 में लिखी गई वसीयत में छिपा है. उन्होंने अपने पुरस्कारों की सूची में गणित का कोई उल्लेख नहीं किया. माना जाता है कि उस समय नोबेल ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जो सीधे मानव जीवन पर व्यावहारिक प्रभाव डालते थे. यही वजह है कि गणित इस प्रतिष्ठित सूची से बाहर रह गया.
कई इतिहासकारों का मानना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने गणित को कम महत्व नहीं दिया, बल्कि वे ऐसे क्षेत्रों को सम्मान देना चाहते थे जिनका सीधा उपयोग समाज में दिखाई देता हो. गणित उस समय अधिकतर सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता था और इसके प्रभाव को सीधे मापना कठिन था. इसलिए इसे सूची में शामिल नहीं किया गया. हालांकि यह भी सच है कि गणित विज्ञान की नींव है और भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे नोबेल पुरस्कार वाले क्षेत्रों में इसकी अहम भूमिका होती है. इसके बावजूद इसे अलग श्रेणी नहीं दी गई.
गणित के लिए नोबेल पुरस्कार न होने की कमी को पूरा करने के लिए बाद में दो बड़े सम्मान शुरू किए गए. पहला है “फील्ड्स मेडल”, जिसे 1936 में शुरू किया गया और इसे गणित का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है. यह हर चार साल में 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है. दूसरा है “एबेल पुरस्कार”, जिसे 2003 में नॉर्वे सरकार ने शुरू किया. यह पुरस्कार गणित में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है और इसे अक्सर नोबेल के बराबर माना जाता है. इन दोनों पुरस्कारों ने गणित को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया है.
हालांकि गणित के लिए अलग नोबेल नहीं दिया जाता, लेकिन इसका प्रभाव कई नोबेल श्रेणियों में साफ दिखाई देता है. भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में गणितीय मॉडल और समीकरणों का व्यापक उपयोग होता है. कई नोबेल विजेताओं ने अपने शोध में गणितीय सिद्धांतों का सहारा लेकर महत्वपूर्ण खोजें की हैं. इस तरह गणित अप्रत्यक्ष रूप से नोबेल पुरस्कारों में शामिल है, भले ही इसे अलग श्रेणी का दर्जा न मिला हो. आज भी गणित दुनिया के हर वैज्ञानिक शोध की रीढ़ माना जाता है और इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है.