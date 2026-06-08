/दुनिया का इकलौता पक्षी जिसका नाम किसी देश पर पड़ा! 500 साल पुरानी गलतफहमी की कहानी

दुनिया में 195 से ज्यादा देश हैं और लगभग हर देश के नाम के पीछे कोई न कोई दिलचस्प इतिहास छिपा हुआ है. किसी देश का नाम किसी जनजाति पर रखा गया, तो किसी का नाम किसी नदी, पहाड़ या ऐतिहासिक शख्सियत से जुड़ा हुआ है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पक्षी और किसी देश का नाम बिल्कुल एक जैसा हो? पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है. दुनिया का एक मशहूर पक्षी ऐसा है जिसका नाम एक देश से जुड़ा हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि देश का नाम पक्षी पर रखा गया होगा, जबकि असल कहानी बिल्कुल उलटी है. यह कहानी व्यापार, गलतफहमी और इतिहास के कई सौ साल पुराने अध्यायों से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे उत्तरी अमेरिका में मिलने वाला एक पक्षी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश Türkiye के नाम से मशहूर हो गया.
दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी जिसे किसी देश के नाम से जाना जाता है, वह है टर्की (टर्की पक्षी). वहीं तुर्कीये एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है. इसकी राजधानी अंकारा है, जबकि इस्तांबुल सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है. करीब 8.5 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह देश इतिहास, संस्कृति और व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है. लेकिन टर्की पक्षी और तुर्कीये देश का नाम एक जैसा कैसे हुआ, यही सबसे दिलचस्प सवाल है. दरअसल यह कोई योजनाबद्ध नामकरण नहीं था, बल्कि सदियों पहले हुई एक ऐतिहासिक गलतफहमी का नतीजा था.
बहुत से लोग मान लेते हैं कि तुर्कीये देश का नाम टर्की पक्षी से जुड़ा होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. वास्तव में देश का नाम पहले से मौजूद था और बाद में पक्षी को यह नाम मिला. टर्की पक्षी मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का निवासी है. इसका शरीर बड़ा और भारी होता है तथा इसकी पूंछ पंखे जैसी दिखाई देती है. जब यूरोपीय लोग पहली बार अमेरिका पहुंचे और उन्होंने इस पक्षी को देखा तो उन्हें यह उस पक्षी जैसा लगा जिसे वे पहले से जानते थे. यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे इस नए पक्षी को भी टर्की कहा जाने लगा.
इस कहानी की शुरुआत 1500 के दशक में होती है. उस समय यूरोप के लोग अफ्रीका से आने वाले एक पक्षी गिनी फाउल को खाना पसंद करते थे. यह पक्षी उस दौर में ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की क्षेत्र के व्यापारियों के जरिए यूरोप पहुंचता था. इसलिए ब्रिटेन के लोग उसे “टर्की कॉक” या “टर्की फाउल” कहने लगे. समय के साथ यह नाम छोटा होकर सिर्फ “टर्की” रह गया. लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि यह पक्षी तुर्की क्षेत्र से आता है, जबकि वास्तव में उसका मूल स्थान अफ्रीका था.
कुछ दशक बाद जब यूरोपीय बसने वाले उत्तरी अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक बिल्कुल नया पक्षी देखा. यह पक्षी आकार और स्वाद में उन्हें गिनी फाउल जैसा लगा. चूंकि वे पहले से गिनी फाउल को 'टर्की' नाम से जानते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी पक्षी को भी वही नाम दे दिया. वास्तव में दोनों पक्षी अलग-अलग प्रजातियों के थे, लेकिन उस समय की जानकारी सीमित होने के कारण यह भ्रम बना रहा. धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा में यह नाम स्थायी हो गया और अमेरिकी पक्षी हमेशा के लिए “टर्की” कहलाने लगा.
टर्की पक्षी का वैज्ञानिक नाम मेलेग्रिस गैलोपावो है. ये मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है. इसके शरीर पर चमकदार हरे, कांस्य और सुनहरे रंग की झलक दिखाई देती है. जंगली टर्की का वजन लगभग 5 से 24 पाउंड तक हो सकता है, जबकि पालतू टर्की 40 पाउंड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं. यह सर्वाहारी पक्षी है और बीज, फल, कीड़े-मकोड़े, जड़ें और छोटे जीव खाता है. आमतौर पर इसकी उम्र 3 से 5 साल होती है, हालांकि कुछ टर्की 10 साल तक भी जीवित रह सकते हैं.
टर्की पक्षी सिर्फ आकार में बड़ा नहीं होता, बल्कि कई हैरान करने वाली खूबियां भी रखता है. जंगली टर्की 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और लगभग 55 मील प्रति घंटे की गति से थोड़ी दूरी तक उड़ भी सकता है. इसके अलावा नर टर्की के सिर का रंग उसके मूड के अनुसार लाल, सफेद और नीला हो सकता है. अमेरिका के संस्थापक नेताओं में से एक Benjamin Franklin ने तो इसे “साहसी पक्षी” तक कहा था. उनका मानना था कि यह अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक बनने के लिए बाल्ड ईगल से भी बेहतर विकल्प था.
तु्र्कीये का नाम उसके लोगों यानी तुर्कों से जुड़ा है. टर्की शब्द का अर्थ प्राचीन समय में शक्तिशाली या मजबूत माना जाता था. 12वीं शताब्दी के आसपास यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों ने इस क्षेत्र को 'turchia' और 'Turquie' कहना शुरू किया, जिसका अर्थ था 'तुर्कों की भूमि'. इससे पहले इस क्षेत्र को अनातोलिया और एशिया माइनर जैसे नामों से भी जाना जाता था. प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य समाप्त हुआ और 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में नए देश Türkiye की स्थापना हुई. 2022 में देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पारंपरिक नाम तुर्कीये को आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया, ताकि पक्षी और देश के नाम को लेकर होने वाला भ्रम कम हो सके.