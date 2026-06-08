/दुनिया का इकलौता पक्षी जिसका नाम किसी देश पर पड़ा! 500 साल पुरानी गलतफहमी की कहानी

दुनिया में 195 से ज्यादा देश हैं और लगभग हर देश के नाम के पीछे कोई न कोई दिलचस्प इतिहास छिपा हुआ है. किसी देश का नाम किसी जनजाति पर रखा गया, तो किसी का नाम किसी नदी, पहाड़ या ऐतिहासिक शख्सियत से जुड़ा हुआ है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पक्षी और किसी देश का नाम बिल्कुल एक जैसा हो? पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है. दुनिया का एक मशहूर पक्षी ऐसा है जिसका नाम एक देश से जुड़ा हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि देश का नाम पक्षी पर रखा गया होगा, जबकि असल कहानी बिल्कुल उलटी है. यह कहानी व्यापार, गलतफहमी और इतिहास के कई सौ साल पुराने अध्यायों से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे उत्तरी अमेरिका में मिलने वाला एक पक्षी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश Türkiye के नाम से मशहूर हो गया.