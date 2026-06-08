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दुनिया का इकलौता पक्षी जिसका नाम किसी देश पर पड़ा! 500 साल पुरानी गलतफहमी की कहानी

क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा पक्षी भी है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? जानिए टर्की पक्षी और Türkiye देश के नाम के पीछे छिपी सदियों पुरानी गलतफहमी, व्यापार और इतिहास की दिलचस्प कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 08, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:02 PM IST
दुनिया का इकलौता पक्षी जिसका नाम किसी देश पर पड़ा! 500 साल पुरानी गलतफहमी की कहानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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