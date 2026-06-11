/स्कूल बदलने से पहले क्यों जरूरी है TC? जानिए अगर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो क्या हैं आपके अधिकार

जब भी कोई छात्र एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, तो सबसे पहले जिस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वह है TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट. हिंदी में इसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहा जाता है. यह स्कूल द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो प्रमाणित करता है कि छात्र ने उस संस्थान से पढ़ाई पूरी कर ली है या वहां से नामांकन समाप्त कर दिया है. इसमें छात्र का नाम, जन्मतिथि, अंतिम कक्षा, शैक्षणिक प्रदर्शन और व्यवहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज रहती है. इसी वजह से इसे बच्चे का ‘स्कूल पासपोर्ट’ भी कहा जाता है.
टीसी सिर्फ एक औपचारिक कागज नहीं बल्कि छात्र के पूरे शैक्षणिक इतिहास का प्रमाण होता है. यह नए स्कूल को भरोसा दिलाता है कि छात्र सही तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है और उसका पिछला रिकॉर्ड स्पष्ट है. इसके जरिए यह भी सुनिश्चित होता है कि छात्र का पुराने स्कूल से कोई प्रशासनिक या शैक्षणिक विवाद लंबित नहीं है. शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्र की पढ़ाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए TC की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यही कारण है कि लगभग सभी स्कूल एडमिशन प्रक्रिया में इसे अनिवार्य दस्तावेज मानते हैं.
भारत के शिक्षा नियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए TC जमा करना आवश्यक माना जाता है. इससे नया स्कूल यह सत्यापित करता है कि छात्र पिछली कक्षा पास कर चुका है और अगली कक्षा में प्रवेश पाने का पात्र है. साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि छात्र एक समय में दो स्कूलों में नामांकित नहीं है. विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 11वीं में बोर्ड पंजीकरण के दौरान TC की जानकारी दर्ज करनी पड़ती है. यदि यह दस्तावेज उपलब्ध न हो तो आगे चलकर बोर्ड परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी परेशानी हो सकती है.
टीसी हमेशा उसी स्कूल से जारी किया जाता है जहां छात्र वर्तमान में पढ़ रहा हो. इसके लिए अभिभावकों को स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक लिखित आवेदन देना होता है. आवेदन जमा करने के बाद स्कूल की फीस या अन्य बकाया राशि का निपटारा करना पड़ सकता है. जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं और ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्र मिल जाता है, तब सामान्यतः 3 से 7 दिनों के भीतर स्कूल TC जारी कर देता है. इसके बाद अभिभावक नए स्कूल में इसे जमा कर बच्चे का एडमिशन आसानी से करवा सकते हैं.
कई बार फीस विवाद, प्रशासनिक मतभेद या अन्य कारणों से स्कूल TC देने में देरी करता है या मना कर देता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्कूल से लिखित रूप में कारण मांगना चाहिए. यदि स्कूल उचित कारण बताए बिना टीसी रोकता है तो अभिभावक शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किसी छात्र की पढ़ाई को बाधित करना उचित नहीं माना जाता. जरूरत पड़ने पर अभिभावक नए स्कूल में स्थिति समझाकर बच्चे का प्रोविजनल एडमिशन भी करा सकते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो और आगे की प्रक्रिया जारी रह सके.