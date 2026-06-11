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स्कूल बदलने से पहले क्यों जरूरी है TC? जानिए अगर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो क्या हैं आपके अधिकार

बच्चे का स्कूल बदलते समय TC (Transfer Certificate) क्यों जरूरी होता है? जानिए टीसी का महत्व, इसे कैसे प्राप्त करें, नए स्कूल में एडमिशन के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और अगर पुराना स्कूल टीसी देने से मना कर दे तो क्या करें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 11, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:53 PM IST
स्कूल बदलने से पहले क्यों जरूरी है TC? जानिए अगर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो क्या हैं आपके अधिकार

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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