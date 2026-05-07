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भारत का वो शहर जो कहलाता है यलो सिटी; जानिए क्यों पूरी दुनिया है इसकी दीवानी?

जैसलमेर को भारत की यलो सिटी कहा जाता है. सुनहरी इमारतें, ऐतिहासिक किले, थार रेगिस्तान और राजस्थानी संस्कृति इसे दुनिया के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं. जानिए क्यों पूरी दुनिया इस शहर की दीवानी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 07, 2026, 02:52 PM IST
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भारत का वो शहर जो कहलाता है यलो सिटी; जानिए क्यों पूरी दुनिया है इसकी दीवानी?

क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जो पूरा सोने जैसा चमकता हो? जहां की हवाओं में रेत की खुशबू हो और हर गली में इतिहास की कहानी छुपी हो? भारत में एक ऐसा ही अनोखा शहर है जैसलमेर, जिसे लोग प्यार से 'यलो सिटी' कहते हैं. राजस्थान का यह शहर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि संस्कृति, शौर्य और खूबसूरती का जीता-जागता उदाहरण है. यहां का हर किला, हर हवेली और हर सड़क सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक बिखेरती है. आखिर क्यों पूरी दुनिया इस शहर की दीवानी है? आइए जानते हैं इसकी खास वजहें.

भारत की संस्कृति में क्यों खास है राजस्थान?

भारत अपनी विविध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और राजस्थान इसमें सबसे अलग पहचान रखता है. यह राज्य अपने भव्य किलों, रंग-बिरंगे पहनावे, लोकगीतों और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है. पर्यटक यहां की संस्कृति, कला और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने आते हैं. राजस्थान में धार्मिक स्थल भी बड़ी संख्या में हैं, जो इसे और खास बनाते हैं. हर साल लाखों लोग यहां घूमने आते हैं और इस राज्य की खूबसूरती को करीब से महसूस करते हैं.

जैसलमेर को यलो सिटी क्यों कहते हैं?

राजस्थान का जैसलमेर शहर थार रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे “यलो सिटी” कहा जाता है. इसका मुख्य कारण यहां इस्तेमाल हुआ पीला बलुआ पत्थर है, जिससे बनी इमारतें और किले सूरज की रोशनी में सुनहरे रंग में चमकते हैं. यही वजह है कि इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है. इस शहर की स्थापना 1156 ई. में रावल जैसल ने की थी. यहां की गलियां, हवेलियां और बाजार पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं और इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं.

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सोनार किला क्यों है इतना खास?

जैसलमेर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण “सोनार किला” है, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है. यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है और थार रेगिस्तान की त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है. जब सुबह की धूप इस किले पर पड़ती है, तो यह सोने की तरह चमकता है. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह किला कई ऐतिहासिक युद्धों का गवाह रहा है और आज भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है. इसके अंदर कई लोग रहते भी हैं, जो इसे एक जीवित किला बनाते हैं.

जैसलमेर क्यों है दुनिया का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट?

जैसलमेर सिर्फ किले के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पूरी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है. यहां पटवा हवेली, जैन मंदिर, बड़ा बाग और थार रेगिस्तान जैसे कई आकर्षण हैं. पर्यटक यहां ऊंट सफारी, लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं. सुनहरी रेत और ऐतिहासिक इमारतें इसे दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में शामिल करती हैं. यही वजह है कि जैसलमेर हर साल हजारों विदेशी और भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है और इसे “यलो सिटी” की पहचान दिलाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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