इस ब्रांच को कहते हैं 'इंजीनियरिंग का राजा'? कारण जानकर खुद भी कहेंगे 'बिल्कुल सही'

Mechanical Engineering: भारत में किसी बच्चे से पूछो कि 'बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?' तो ज्यादातर बच्चे 'डॉक्टर या इंजीनियर' ही बोलेंगे. खासकर भारत में इंजीनियरिंग एक लोकप्रिय करियर ऑप्शन्स में से एक है. हर साल लाखों छात्र इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं. इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेज हैं, जैसे कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल. लेकिन इन सभी ब्रांचों के बीच एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग की 'किंग ब्रांच' कौन-सी है? ऐसे में इस खबर में हम इस सवाल का जवाब देंगे.

मैकेनिकल इंजरियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग का आधार माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मशीनों की डिजाइन, निर्माण, गति, ताकत और एनर्जी से जुड़ी चीजें सिखाई जाती है. छोटी घड़ी से लेकर बड़े उद्योगों तक, चाहे कोई भी मशीन क्यों न हो, उनका बेस मैकेनिक्स ही होता है. यही कारण है कि ये ब्रांच इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत ब्रांच में गिनी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लगभग हर आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई

हालांकि आज के समय में रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों की सबसे ज्यादा चर्चा है. इन सभी में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अहम भूमिका रही है. रोबोट की बॉडी से लेकर प्लेन के इंजन तक, हर जगह मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी है. यही कारण है कि मैकेनिकल इंजीनियर को इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलते रहता है.

मैकेनिक्स से जुड़ा है मानव सभ्यता का विकास

कंप्यूटर, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले ही इंसान मशीनों के सहरे विकास कर चुका है. दुनिया को आगे बढ़ाने में पहिया, लीवर, पुली, पंप और इंजन जैसे आविष्कारों ने बहुत मदद की है. वहीं इन सभी का आधार मैकेनिकल सिद्धांत से जुड़ा है. आज की नई तकनीकों की बात करें तो, इनकी भी शुरुआत मैकेनिकल डिजाइन से ही होती है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जुड़ने लगते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.